Neuerungen über den 1. Theaterball hinaus

Thomas Berger

Buckow (freier Autor) „Buckow ... ist friedlich und langweilig genug für die Arbeit.“ Das Brecht-Zitat hängt mittendrin. Zwischen allerlei Deko-Stücken, die im Saal des Gasthofes „Märkische Schweiz“ passende Atmosphäre schaffen für den 1. Buckower Theaterball.

Ergänzt der Gemütlichkeit halber noch um etliche Kerzen. So einen Theaterball hätte es schon viel früher geben können und sollen, räumt Ila Schöppe zur Begrüßung ein. Doch immer war anderes zu tun, vordringlicher. Jetzt also lieber spät als nie. Wieder einmal beschreitet Buckows Theaterfrau Neuland, erweitert ihr Angebot, testet Grenzen aus.

Ila Schöppe ist in ihre 23. Spielzeit gestartet. Angefangen hat alles 1995 – damals unter freiem Himmel im Schlosspark. Auf der Tribüne, heute als Felsenbühne bekannt, die erst einmal freigelegt werden musste. Mancher mochte sie damals für etwas verrückt gehalten haben. Ila Schöppe, die blonde Frau mit dem ansteckenden Lächeln und den Visionen, dem Elan, dem unbedingten Glaube daran, dass Theater auch in schwieriger gewordenen Zeiten Zukunft hat. Ja, es gab Momente des Zweifelns, räumt sie jetzt ein. „Das Theater ist tot – es lebe das Theater!“, war dann aber immer die trotzige Reaktion. 2006 wurde dann das „Theater untendrunter“ in den familiären Kellerräumen eröffnet – mit einer Lesung von Käthe Reichel.

„Das kleinste Feldsteintheater bespielen wir auch weiterhin“, betont die Intendantin nun beim Theaterball. Doch hinzu kommt, nachdem sie kürzlich das Nachbargrundstück übernommen hat, nun demnächst noch eine neue Freilichtbühne am Seeufer. Endlich wieder Open-Air-Veranstaltungen – als Ergänzung. Mit einer Konzert­reihe und mancherlei mehr. Und vor allem, das liegt ihr am Herzen, in enger Verbindung zu Kneipp. Buckow ist schon Kurort, will Brandenburgs erstes Kneipp-Heilbad werden, da möchte auch die Theatermacherin nicht abseits stehen, sondern sich einbringen, Synergieeffekte nutzen. So, wie sie schon bisher Betriebsgemeinschaften, die als Zuschauer zu ihr in den Theaterkeller kamen, davor oder danach gern zum Kneippen ein Stück weiter geschickt hat.

Die Leipziger Band Takayo, mit 30 Jahren noch etwas älter als das Buckower Theater, bereichert den Ballabend. Mit mitreißenden irischen Weisen, bulgarischem Folk und dem DDR-Hit „Am Fenster“. Zwischendurch Markus Stocker mit Zauberei, Bauchredekunst, Lichteffekten. Buckows neuer Bürgermeister Horst Fittler lobt speziell die Ini­tiative zum Theaterball: „Und ich fände es sehr schön, wenn wir das als Tradition etablieren können.“ Genau das hat Ila Schöppe vor. Neues wagen, wie so oft schon, auf langfristigen Erfolg vertrauend.