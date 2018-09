Jetzt werden Leichen ausgegraben

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Uckermark ist eine Mordsregion und jetzt wird es wirklich kriminell! Die Verlagsbuchhandlung Ehm Welk in Schwedt ruft für 2019 den 1. Uckermärkischen Regionalkrimi-Wettbewerb ins Leben. Das Motto: „Tatort Uckermark – eine Mordsregion gräbt ihre Leichen aus“.

Mit ausgewählter Regionalliteratur, qualitativ ansprechenden Kinderbüchern und der Ehm Welk-Edition ist die traditionsreiche Ehm Welk-Buchhandlung vor einigen Jahren auch in das Verlagsgeschäft eingestiegen. Auszeichnungen wie das Gütesiegel Leseförderung, Preise des Deutschen Buchhandels oder das Q-Qualitätssiegel für ausgezeichnete Servicequalität in Deutschland bescheinigen dem neuerdings Schwedter Familienunternehmen hohes Engagement und Fachkompetenz. Im Jahr 2019 feiert die Buchhandlung 70. Geburtstag.

Dafür machen die Traditionsbuchhändler sich selbst, ihren Kunden und Autoren ein außergewöhnliches Geschenk. In der Mordsregion Uckermark sollen die Leichen ausgegraben werden. „Gesucht werden der beste bisher unveröffentlichte Regionalkrimi oder Regionalthriller über die Uckermark – und neue starke Autorenstimmen dieses Genres mit Potenzial“, erklärt Buchhändlerin Stephanie Schmook die Idee. Der kriminalistischen Fantasie seien dabei keine Grenzen gesetzt: „Es darf sich um Spannendes, Nervenaufreibendes, Humorvolles mit und ohne Leiche, aber mit jeder Menge Lokalkolorit handeln. Der regionale Bezug in Form des typischen Charakters von Mensch und Landschaft sollte deutlich erkennbar sein. Die rein fiktive Handlung sollte dabei in der Gegenwart der Uckermark spielen, aber auch die regionale Geschichte und die uckermärkische Mythologie dürfen gerne einfließen.“

Die Uckermark hat Ehm Welk und Botho Strauss zum Schreiben animiert. Max Viktor hat mit „Der Uckerrusse“ einen spannenden Uckermark-Krimi vorgelegt. Mittlerweile werden hier Filme gedreht. Auch Kriminalfilme. Hier gab es schon ausgesetzte Babys, vermisste Kinder, Frauen und Männer, Tote in Brunnen, eine unbekleidete Tramperleiche, von Hunden angefallene Mädchen, Tierquäler, Sexualdelikte, Betrüger, Drogenkuriere, Autoschieber, Verfolgungsjagden mit der Polizei. Die Uckermark bietet auch im wahren Leben immer wieder mal, was sonst nur die Herzen von Krimi-Fans höher schlagen lässt. Stoffe in Hülle und Fülle für Autoren.

Knapp 40 Bewerbungen zum Krimi-Wettbewerb sind bisher schon eingegangen. Die Schmooks sind begeistert.

Bis zum 3. Januar 2019 können sich Autoren noch bewerben. Die 20 besten Texte werden ausgewählt, für den 1. Uckermark-Krimi-Preis „Albert“ nominiert und in der Anthologie „Tatort Uckermark – eine Mordsregion gräbt ihre Leichen aus“ veröffentlicht. Die Publikation erscheint im Rahmen der Preisverleihung. Der Sieger bekommt den „Albert“, einen Buchvertrag und wird deutschlandweit vermarktet.

Während der „1. Uckermärkischen Regionalkrimi-Tage“ vom 1. bis 31. Mai 2019 sollen die 20 Finalisten ihre Beiträge in Lesungen, in Medien-Veröffentlichungen und auf der Homepage der Verlagsbuchhandlung präsentieren.