Letzte Chance auf Glücksmomente

Hoppegarten Zwei Dinge sind für die aktuell 24. Ausstellung in der Rathaus-Galerie wirklich außergewöhnlich. Es gab noch niemals zuvor so viele Meinungsäußerungen im Gästebuch. Und es haben sich noch nie zuvor Besucher dafür entschieden, ein oder sogar mehrere Kunstwerke für eine Spende zu erwerben.

Die beiden Einträge „Wunderbar diese augenzwinkernden Zeichnungen!“ oder „Eine tolle Ausstellung. Mit einem Lächeln verlässt man die Galerie.“ widerspiegeln die begeisterte Stimmung für die satirischen Bilder von Gerhard Glück, die noch bis einschließlich Donnerstag zu sehen sind.

Bei der Finissage von „GLÜCKSmomente in Hoppegarten“ im Rathaus-Foyer ab 17 Uhr können alle Vorbestellungen – sie sind rot gepunktet – endlich eingelöst werden. Es sind weit über 20, was die veranstaltende Gruppe mach art im Hönower Bürger-Verein und den Künstler aus Kassel gleichermaßen freut.

Wahre Glücksmomente dürfte die 16-jährige Reyhahne Schrabi erleben, der die Flucht aus dem Iran gelungen ist und die seit April in Deutschland bei ihrem Vater lebt. Mit Schuljahresbeginn besucht sie die 10. Klasse im Oberstufenzentrum in Strausberg. Um die S-Bahn in Hoppegarten schnell zu erreichen, war ein Fahrrad ihr sehnlichster Wunsch. Der geht nun dank der Spendengelder für Gerhard Glücks satirische Bilder und des Fahrradhofs in Altlandsberg, wo ihr neues Fahrrad technisch topfit gemacht wurde, tatsächlich in Erfüllung. Womit nicht zuletzt bewiesen ist, dass satirische Kunst eben auch ganz konkret helfen kann. „Das Fahrradgeschenk ist eine schöne Geste. Möge das Mädchen heil zum Abitur radeln“, so der Kommentar des Karikaturisten.(st)

Finissage für die Schau GLÜCKSmomente in der Rathaus-Galerie Hoppegarten, 20. September, 17 Uhr.