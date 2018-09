Die Besten auf dem Bock

Maria Neuendorff

Berlin (NBR) In Berlin steigt am kommenden Sonnabend die erste Bus-Europameisterschaft. Fahrer aus 21 Städten wollen sich vor Publikum im Hindernis-Umkurven messen. Das Team für Berlin stammt eigentlich aus Brandenburg.

Dass Ronny Hölzel auch bei schwierigen Aufgaben nicht gleich ins Schwitzen gerät, hat er schon neulich während der Arbeit bewiesen. Im Umleitungsverkehr musste der 29-Jährige seinen großen Schlenk-Bus durch sehr enge Straßen manövrieren. Plötzlich stand ihm ein Kollege mit seinem 18-Meter-Gefährt in einer Kurve gegenüber. „Nichts ging mehr“, erinnert sich der gebürtige Brandenburger, der seit 2012 für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) arbeitet. Hölzel blieb dennoch gelassen, machte den Sicherheitsposten für den Kollegen und manövrierte danach seinen eigenen Bus ohne Schrammen wieder ins Freie.

Auf Teamwork kommt es auch bei der ersten Busfahrer-EM an, an der Hölzel jetzt teilnimmt. „Die genauen Disziplinen sind noch geheim“, betont Bus-Chef Torsten Mareck. Er verrät nur so viel: „Es geht um Geschicklichkeit, Übersicht und die verschiedenen Facetten fahrerischen Könnens.“ Die Teilnehmer können am Vortag eine Trainingseinheit in den gelben Doppeldeckern und E-Bussen absolvieren.

Die gemischten Teams kommen aus ganz Europa und reisen unter anderem aus Birmingham, Budapest, Göteborg, Madrid, Mailand, Moskau und Paris an. Auf einem Parcours mit acht Stationen, der auf Zeit absolviert wird, werden neben dem besten Duo auch die beste Buskapitänin und der beste Buskapitän des Kontinents gesucht.

„Ronny Hölzel und seine Teamkollegin Kathrin Wonneberger haben schon in einer internen Qualifikation bewiesen, dass sie auch unter Wettkampfbedingungen die Ruhe in Person sind“, erklärt Mareck. Auch Wonneberger kommt eigentlich aus Brandenburg. Schon als Kind wollte die gebürtige Spreewälderin Busfahrerin werden. Doch erst mit 42 Jahren erfüllte sie sich ihren Traum. „Es ist einfach ein tolles Gefühl, so eine große Kiste durch den Großstadtdschungel zu manövrieren“, schwärmt die 52-Jährige. Eine der Stärken, auf die sie bei der EM setzen kann, ist ihre Flexibilität, auch auf unbekanntem Terrain. „Ich liebe die Abwechslung, und ich liebe es, die Stadt zu erkunden.“

Eine Lieblingsstrecke unter den mehr als 150 BVG-Linien hat Wonneberger deshalb nicht. Sie mag auch die anspruchsvollen Ersatzverkehr-Dienste, wenn bei U-Bahn oder Tram mal wieder gebaut wird. Ein Highlight ihrer bisherigen Laufbahn war es, als sie 2015 die aus aller Welt angereisten Sportler der Maccabi Games durch Berlin chauffieren durfte.

Bei der EM will die Frau mit den kurzen blonden Haaren nun selbst im internationalen Vergleich zeigen, was sie am Steuer kann. „Für die Teilnahme an der Qualifikation musste mich mein Chef noch überreden“, sagt sie. „Als ich dann gewonnen habe, hat mich aber wirklich der Ehrgeiz gepackt.“

Dass die Busfahrer zur Europameisterschaften antreten, ist noch neu. Straßenbahn-Europameisterschafen haben dagegen schon Tradition. Vor zwei Jahren fand das Turnier auf dem Betriebsbahnhof in Lichtenberg statt und erfreute das Publikum mit Disziplinen wie Zielbremsen und Tram-Bowling.

Die Bus-Premiere auf dem Betriebshof Indira-Gandhi-Straße ist ebenfalls kostenlos. Besucher erwartet zudem ein großes Rahmenprogramm mit Livemusik, Street-Food-Markt und Werkstattbesichtigungen. Für die jüngsten Besucher werden ein Bastelparcours, ein Wasserspielplatz sowie ein Bungeetrampolin aufgebaut.

Bus-EM, Sonnabend, 10 bis 17 Uhr, Betriebshof Indira-Gandhi-Straße 98 in Hohenschönhausen. Die Straßenbahn M13 hält direkt vor dem Gelände an der gleichnamigen Haltestelle. Eintritt ist frei