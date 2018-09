Beirat berät Programm für 2019

Ralf Loock

(MOZ) Müllrose.Der Beirat „Schöner unsere Stadt Müllrose“ setzt in neuer personeller Gestalt seine Arbeit fort. Zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause trafen sich die Mitglieder im Rathaus zur Festlegung des Arbeitsprogramms. Eingeladen hatte der ehrenamtliche Bürgermeister Detlef Meine.

Bei diesem Treffen konnten in Anwesenheit des Amtsdirektors Matthias Vogel sieben Teilnehmer begrüßt werden, ein Mitglied war noch im Urlaub und somit entschuldigt. Da drei der Teilnehmer noch durch die Stadtverordnetenversammlung berufen werden müssen, wurde die Wahl des Vorsitzenden auf die nächste Sitzung verschoben.

Nach den Turbulenzen der vergangenen Monate war man bemüht, Ruhe in die Arbeit des Beirates zu bringen und sich sachlich der Arbeit zu widmen. Der langjährige und im Schlaubetal sehr geachtete langjährige Beirats-Vorsitzende Dr. Siegfried Schulz, der von der Stadt Müllrose ausgezeichnet worden war, und Bürgermeister Detlef Meine waren im Frühjahr 2018 im Streite auseinandergegangen und hatten sich gegenseitig öffentlich attackiert. Dabei hatten sie jahrelang sehr erfolgreich zusammengearbeitet.

Die Wettbewerbskommission Schöner unsere Stadt Müllrose war vor rund 20 Jahren ins Leben gerufen worden. Aus der Kommission wurde 2014 der städtische Beirat. Zu einem großen Erfolg entwickelte sich der Blumen- und Pflanzenmarkt, der erstmals 1997 stattfand. Im ersten Jahr nahmen an dem Treffen auf dem Marktplatz drei Betriebe teil. Neben dem städtische Frühjahrsputz war dieser Markt Anfang Mai stets einer der jährlichen Höhepunkt des Beirates. Zu dem Markt auf der Festwiese konnte man in den vergangenen Jahren viele Fachbetriebe aus der Region gewinnen, die gastronomische Versorgung übernahm die Küche von Gut Zeisigberg.

Bei der aktuellen Sitzung im Rathaus konzentrierte man sich auf die Arbeit in den kommenden Monaten. So gab es verbindliche Festlegungen zur Planung für das Jahr 2019, so wird der Frühjahrsputz am Sonnabend, 6. April, in Müllrose und den Ortsteilen Biegenbrück, Dubrow und Kaisermuehl stattfinden, kündigte Bürgermeister Detlef Meine nach der Beratung an. Für den Blumen und Pflanzenmarkt ist das Wochenende vor Muttertag vom 9. bis 11. Mai 2019 festgeschrieben worden. Durch das Amt Schlaubetal werde eine Benachrichtigung der teilnehmenden Gartenbaubetriebe stattfinden.

Mit den Bedingungen des Wettbewerbs der schönsten Gärten, Balkonfassaden und Gewerbebetriebe wird sich der Beirat in den nächsten Sitzungen beschäftigen. „Hier soll es zu mehr Offenheit und Transparenz kommen, damit jeder, der einen Preis bekommt, auch weiß, dass er teilgenommen hat“, sagte Detlef Meine. In den vergangenen Jahren war es wiederholt vorgekommen, dass Hausbesitzer für ihren Vorgarten ausgezeichnet worden, ohne dass die Eigentümer sich um eine Teilnahme beworben hatten.

Matthias Vogel, Amtsdirektor des Amtes Schlaubetal, sagte dazu am Dienstag auf Anfrage: „Ich habe den Beirat ganz überwiegend sachlich erlebt und freue mich auch in der Zukunft auf eine gute Zusammenarbeit.“ Mit Blick auf die künftige Arbeit des Gremiums Schöner unsere Stadt Müllrose betonte Matthias Vogel, dass er selbstverständlich „dem Beirat in veränderter Besetzung sehr gern die Unterstützung des Amtes zugesagt“ habe.

Die nächste Sitzung des Beirates wird im Oktober stattfinden.