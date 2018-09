Für ein dichteres Badestellen-Netz

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) „Das ist eine gute Sache“, sagte der Bauauschussvorsitzende Bernd Gestewitz (Linke) zusammenfassend. In diesem Kontext standen zuvor auch alle anderen Redebeiträge zu dem Thema, das Scharmützelsee-Bauamtsleiterin Simone Tannhäuser angesprochen hatte. Sie berichtete von einer Ortsbefahrung, die sie im Sommer mit Klaus Schinkel vom Bauhof und dem Geschäftsführer der Kur GmbH, Axel Walter, unternommen habe. Eine Erkenntnis sei gewesen, dass die Badestelle am Kleistpark sich zunehmender Beliebtheit erfreue. Gleichzeitig ist der Kleistpark die einzige offizielle Badestelle in Bad Saarow, an der es keine Sanitäranlagen gibt.

Das soll sich nun ändern; allerdings wäre dafür zunächst die Schaffung eines Abwasseranschlusses für den Kleistpark nötig. Auch an zahlreichen anderen Stellen will die Gemeinde tätig werden. Als zweite Idee nannte die Bauamtsleiterin die Wiese an der Uferstraße, die zuletzt ebenfalls zunehmend von Badegästen bevölkert worden sei. Dort ist bislang eigentlich gar kein Zugang ins Wasser angelegt. Nach Ansicht von Kur-Geschäftsführer Walter droht dadurch, dass „das Ufer weggetreten wird“. Um das in Zukunft zu verhindern, wird der Einbau von Leitern als Badeeinstiege erwogen. Das müsste nach Auskunft von Simone Tannhäuser allerdings von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Oder-Spree genehmigt werden.

Walter schlug vor, Ähnliches könne man auch am Ostufer unternehmen, am Markgrafenplatz und am Platz am Stein. Auch an Abstellplätze für Fahrräder müsse man denken. Außerdem brachte er den sogenannten Henriettenplatz nahe des Seniorenwohnparks am See am Karl-Marx-Damm ins Gespräch, der bislang gar nicht zugänglich ist. Um dort eine Bademöglichkeit schaffen zu könne, seien aber Verhandlungen mit dem Betreiber des Altenheimes, dem Eigentümer des Grundstückes, notwendig. „Wir sollten aber versuchen, dort etwas zu tun“, sagte er. Denn bislang sei der Uferabschnitt zwischen dem Cecilienpark und dem Strand Am Trift an der Jugendherberge hinsichtlich Bademöglichkeiten ein „weißer Fleck“.

Für eine zusätzliche Badestelle im Gemeindeteil Strand machte sich unter anderem Tobias Schröder (CDU) stark. „Auch dort sollten die Anwohner möglichst schnell an den See kommen“, sagte er. Genannt wurde im Bauausschuss ein Uferabschnitt südlich des alten Neptunbades. Dieses will der Investor Artprojekt im Zuge seines Luxushotel-Vorhabens wieder beleben. Walter äußerte allerdings die Vermutung, das Neptunbad habe dann feste Öffnungszeiten; daher sei eine Alternative für die Morgen- und Abendstunden wünschenswert. Simone Tannhäuser brachte die Schaffung eines extra ausgewiesenen Hundestrandes ins Gespräch, zum Beispiel am Markgrafenplatz oder am Platz am Stein. Bislang gibt es dergleichen in Bad Saarow nicht – anders als in Wendisch Rietz, wo Hunde an einem Abschnitt im Ferienpark an den Strand und ins Wasser dürfen.

Der Arbeitsgruppe, die nun konkrete Vorschläge vorlegen soll, gehört außer der Bauamtsleiterin, Walter und Schinkel auch Jacqueline Rücker vom in Bad Saarow ansässigen Lehrstuhl Gewässerschutz der Brandenburgischen-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg an. Geplant ist eine zügige Arbeitsweise. Simone Tannhäuser kündigte an, für das kommende Jahr ein Konzept vorzulegen. Dann sei zur Finanzierung der Vorhaben auch eine Beantragung von Fördermitteln möglich.