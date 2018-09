Weltbank stoppt polnische Pläne für Oder-Hochwasserschutz

Dietrich Schröder

Stettin/Potsdam (MOZ) Bisherige polnische Pläne zum Bau von Deichen an der Westoder nördlich von Schwedt sind offenbar vom Tisch.

Darüber informierten mehrere deutsche Umwelt-Organisationen am Dienstag und feierten dies als Erfolg für den Naturschutz. Auf einem Treffen in Stettin, das am Montag stattfand, sei darüber informiert worden, dass die Maßnahmen keine Wirkung für den Hochwasserschutz hätten und deshalb auch nicht – wie ursprünglich geplant – von der Weltbank finanziert würden, erklärte Sascha Maier vom Landesvorstand des BUND Brandenburg.

Worum geht es? Nördlich von Stettin teilt sich die Oder in zwei Flussarme, die Westoder und die Ostoder. Dazwischen liegt das naturbelassene Zwischenoderland (polnisch: Miedzyodrze), in dem es seit Ende des zweiten Weltkriegs so gut wie keine Nutzung gab, weshalb dort seltene Vogelarten leben. Dieses Territorium grenzt zudem an den auf deutscher Seite gelegenen Nationalpark Unteres Odertal. Der Leiter des Nationalparks, Dirk Treichel, hatte wiederholt darauf verwiesen, dass ein bis zu zwölf Metern mächtiges Moor im Zwischenoderland einzigartig in Europa und ökologisch eng mit dem deutschen Nationalpark verbunden sei.

Die Planungen sahen jedoch vor, zum Teil noch vorhandene alte deutsche Deiche an der Westoder zu erneuern und zu erhöhen, um so den Wasserlauf zu regulieren. Dies wurde mit dem Hochwasserschutz für die Großstadt Stettin begründet.

Bereits im Juni hatten deutsche und polnische Umweltschützer auf einer gemeinsamen Konferenz in Slubice ein deutsches Gutachten vorgestellt, in dem es heißt, dass den polnischen Planungen ein Rechenfehler zugrunde liege. Der Bau der Deiche hätte für eine Hochwasserwelle in Stettin nur minimale Auswirkungen.

Jetzt ist ein im Auftrag der Weltbank (bei der Polen Kredite für die Baumaßnahmen beantragt hat) erstelltes Gutachten offenbar zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen. „Damit dürfte das seit über 70 Jahren weitgehend ungenutzte Zwischenoderland von Eingriffen verschont bleiben“, erklärte der BUND. „Die nunmehr offiziell dokumentierte Unwirksamkeit des Zwischenoderlands als gesteuerter Polder zum Hochwasserschutz ist ein großer Erfolg für den Naturschutz“, sagte auch der Generalsekretär des Deutschen Naturschutzrings, Florian Schöne.

Der Brandenburger Landesvorsitzende der Grünen, Clemens Rostock zeigte sich ebenfalls erfreut. „Wir kämpfen für den Erhalt der natürlichen Dynamik der Oder“, sagte er. Sie sei eine der wenigen naturnahen Flüsse mit einer großartigen Artenvielfalt. Man werde sich auch dafür einsetzen, dass weitere Ausbaupläne für die Oder „jetzt endgültig ad acta gelegt werden“.