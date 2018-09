Verhaltenes Echo auf Testballon Elternhaltestelle

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) „Elternhaltestelle zum Schuljahresbeginn“ – unter dieser Überschrift konnten Besucher der städtischen Internetseite im Sommer und bis heute von einem ersten solchen Testlauf lesen. MOZ wollte wissen, was bei der kurzzeitigen Schnupperphase herausgekommen ist.

Probelauf für eine Elternhaltestelle an der Poststraße, beginnend beim Bäcker Richtung Klosterstraße. Zwischen 7 und 8 bzw. 11 und 12 Uhr sollte an Schultagen nach den Ferien bis Ende August zum Ein- und Aussteigen von Schulkindern dort nur gehalten, nicht geparkt werden.

Das bedeutet, dass Mutter oder Vater nicht aussteigt und auch nicht länger als drei Minuten hält, dann zügig weiterfährt und damit ein gefahrloses, sicheres Aussteigen für alle Sprösslinge unterstützt, die vor allem morgens sonst direkt vor der Stadtschule in der Klosterstraße abgesetzt werden. Was ist daraus geworden?

Erster Anlaufpunkt ist der Bereich Bürgerdienste der Stadtverwaltung. Abteilungsleiter Enrico Keller möchte richtigstellen, dass es sich zunächst nur um eine kleine Studie gehandelt habe, mit Blick auf das Pilotprojekt im Nachbarort Neuenhagen. Mit den Revierpolizisten und Mitarbeitern des Ordnungsamtes war man für zwei Wochen in den eingegrenzten zwei Stunden vor Ort, um das Fahrverhalten von Eltern erst einmal zu beobachten.

Die meisten seien in die Hirtengasse und die Klosterstraße zur Schule eingebogen, weniger über die Poststraße, so sein Fazit. „Doch wir wollen das Anliegen demnächst in der Schul- und der Elternkonferenz weiter thematisieren.“ Da das Verkehrsaufkommen vor Schulen durch sogenannte Eltern-Taxis ein bundesweites Problem ist, sei dieser Versuch für eine Elternhaltestelle durchaus von Wert, sagt auch Carl Grünheid, der stellvertretende Bürgermeister. „Die Erfahrungen daraus sollen in unser Verkehrskonzept einfließen.“ Einen Workshop solle es in Sachen Verkehrskonzept überdies ja auch noch einmal geben.

Nächster Anlaufpunkt Stadtschulrektorin: Die Sache hätte langfristiger vorbereitet werden müssen, sagt Heidelind Uhlig, die eine Elternhaltestelle generell befürwortet. „Wenn aber keiner recht Bescheid weiß, weil Ferien waren, Schilder zum eingeschränkten Halteverbot im Fahren nicht so schnell gelesen werden können und ein Teil Elternversammlungen zur besseren Information noch gar nicht stattgefunden hatte, dann können noch keine belastbaren Resultate dabei herausgekommen sein“, mutmaßt sie.

Wenn sie einen Wunsch äußern dürfe, so die Rektorin, dann den, dass die Elternhaltestelle beim nächsten Testballon noch ein Stück in Richtung Berliner Straße verlängert werde. Sonst staue es sich eben doch.

Dritter Anlaufpunkt: Stefan Bolck mit seinem Architektur- und Stadtplanungsbüro war der eigentliche Ideengeber für eine Elternhaltestelle in der Poststraße. Das sei der verkehrsberuhigteste Bereich, schätzt Bolck nach bisherigen Untersuchungen ein, und eigne sich daher am besten dafür, dass Schulkinder die letzten Meter bis zur Schule sicher zurücklegen zu können.

„Im Zusammenhang mit dem zu erarbeitenden Verkehrskonzept für die Stadt haben wir einen ganzen Strauß von Maßnahmen überlegt, sind aber damit noch nicht am Ende“, stellt er klar. Eine gute Kommunikation, gehört für ihn dazu, überzeugende Erklärungen für die Eltern, vielleicht einen Flyer zur besseren Übersicht zu den Fahrstrecken. „Es geht um ein Angebot, das gern und freiwillig angenommen wird, weil es in aller Interesse ist.“ Das bedeute auch, dass nach dem Anhalten und Aussteigen der Kinder das jeweilige Auto nicht mehr gewendet werden müsse, um die Insassen zügig zur Arbeit befördern zu können.

Denn nicht zum ersten Mal beschäftigte das morgendliche Verkehrschaos in der Klosterstraße die Altlandsberger. Nicht eben verwunderlich bei rund 700 Schülern der Stadtschule mit Grundschulteil, die aus sechs Ortsteilen mit weiteren Siedlungsbereichen kommen.

So hatten Stadtverordnete 2016 darauf gedrungen, dass Verwaltung und Straßenverkehrsamt wirkungsvolle Varianten zum Regulieren der Situation finden. Die damals vorgelegte Einbahnstraßenregelung indes hatte keine Mehrheit gefunden.