Ein Leben für die Konzerthalle

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Vor mehr als 30 Jahren hat sie die „Kleine Kirche“, die heutige Konzerthalle, vor dem Abriss bewahrt. Vor zehn Jahren erhielt sie die Ehrenbürgerschaft der Stadt Bad Freienwalde. Heute feiert Ingrid Linke ihren 80. Geburtstag. Die Zahl der Gratulanten dürfte groß sein.

„Eigentlich ist es die Zahl, an die ich nie gedacht habe. Wie 80 fühle ich mich nämlich überhaupt nicht“, lacht Ingrid Linke. „Mir macht die Arbeit nach wie vor Spaß.“ Arbeit? Obwohl schon lange Rentnerin, verbringt sie noch viel Zeit in „ihrer“ Konzerthalle. Dort trifft die MOZ-Redakteurin die Kurstädterin auch zum Interview. Bis zu 100 Stunden seien es im Monat immer noch, überschlägt sie. Bis heute ist sie Leiterin der Konzerthalle. Jene „Kleine Kirche“, die sie als damalige Kreisrätin für Kultur gegen den Widerstand vieler in den 1970er Jahren vor dem Abriss bewahrt und die fast zehnjährige Sanierung durchgeboxt und federführend begleitet hat. Dafür und für ihr ehrenamtliches Engagement im Oberbarnimer Kulturverein (OKV), dessen Vorsitzende sie viele Jahr war und noch heute Vorstandsmitglied ist, wurde der Jubilarin vor zehn Jahren die Ehrenbürgerschaft verliehen. Auf Vorschlag des OKV und mit Beschluss der Stadtverordneten.

Noch heute berührt sie das sehr. „Die Leute erkennen und würdigen das, was du tust“, meint sie. „Natürlich fühle ich mich dieser Ehre verpflichtet. Aber ich hätte es auch so getan und tue es immer noch“, fügt sie hinzu. Das glaubt man ihr. Ingrid Linke lebt für die „Kleine Kirche“. Ihre älteste Tochter Manuela hat sich während der Sanierungszeit einmal ironisch über ihre Eltern geäußert: „Die beiden sind doch nicht klar. Entweder sind sie in der Kirche oder sie reden über die Kirche.“

Auch heute noch lässt Ingrid Linke die Konzerthalle nicht los, führt Gespräche über Zuschüsse, verhandelt mit Konzertagenturen. Sie hat sich ein Netzwerk aufgebaut, das von unschätzbarem Wert ist. Und während sie plant, die Leitung der Konzerthalle an Ilka Schmidt abzugeben, will sie den Veranstaltungsplan weiter verantworten. „Solange es geht und mir Spaß macht“, sagt sie. „Und ich freue mich, dass das Team der vornehmlich ehrenamtlichen Tätigen so gut funktioniert. Wenn ich komplett rausgehen würde, würde alles auch funktionieren“, ist sie sich sicher. „Es ist ein tolles Team, was hier gewachsen ist“, sagt sie stolz. Natürlich lässt sie die Stadt nicht unerwähnt. Die schießt Geld für zwei Mindestlohn-Stellen zu. Und ein größeres Unternehmen, das öffentlich nicht genannt werden will, unterstützt die Konzerthalle und den OKV als Trägerverein seit Jahren. „Sonst wäre das alles gar nicht zu schaffen“, weiß Ingrid Linke. Denn nicht nur die Konzerte und Foyergespräche sind zu organisieren, sondern auch Kunstausstellungen, Jugendweihen, die Betreuung des Bismarck- und des Aussichtsturmes sowie die Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Bad Pyrmont. 2017 zählte die Konzerthalle 10 000 Besucher. „Wenn Du einmal 10 000 hast, musst du sie wieder bringen“, so ihr Anspruch. Nicht immer funktioniert das.

Doch sie möchte ihr Leben nicht allein auf die Konzerthalle reduzieren. „Das wäre falsch“, sagt Ingrid Linke. Viele Jahre ist sie auch im verdi-Bezirksvorstand der Senioren Berlin/Brandenburg tätig gewesen und im Altkreis Freienwalde als verdi-Vorstandsmitglied und stellvertretende Vorsitzende. Heute besucht sie Veranstaltungen verschiedener Couleur, trifft sich mit Bekannten oder Freunden. Früher ist sie auch viel gereist. Auf allen Kontinenten, außer Australien, war sie unterwegs. Doch soweit reisen könne sie wohl nicht mehr, glaubt sie. „Ich kann nicht mehr so gut laufen. Dadurch dauert alles etwas länger“, räumt sie ein. Doch sie nimmt es mit Humor. „Wenn du in Selbstmitleid zerfließt, dann hast du dich aufgegeben“, findet Ingrid Linke. Und das kann sie von sich nicht behaupten.

Während der OKV heute ihr zu Ehren einen Empfang gibt und sie sicher viele Bekannte begrüßen kann, steht für Sonnabend eine Familienfeier an. Mit dabei sein werden ihre drei Töchter, acht Enkel und die sieben Urenkel. Von allen weiß sie natürlich die Geburtsdaten. „Mein Gedächtnis ist gut, mir geht es gut. Das Leben hat es mit mir gut gemeint. Meinen Kindern geht es gut und ich kann es erleben“, so das positive Fazit der Jubilarin.