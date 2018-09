Abfallsündern auf der Spur

Hans Still

Bernau Die Barnimer Müllstreife entwickelt sich zu einem wirksamen Mittel gegen illegale Müllablagerungen. Dank der Kontrollen nimmt zwar die Zahl der Verfahren zu, aber die schweren Fälle werden seltener.

Rund um die Uhr ist die Hotline geschaltet – Unter der Rufnummer 03334 5262066 kann jeder Bürger illegale Ablagerungen melden. Nicht nur das: Nacht für Nacht begibt sich eine Müllstreife auf die Straßen, um mit Nachtsichtgerät, Body-Cam und einigem Geschick Müllsünder dingfest zu machen. Ganz klar, bestätigt der Barnimer Landrat Daniel Kurth (SPD), der Kreis setzt seit einem Jahr auf Abschreckung. „Die Bürger sollen wissen, die Gefahr erwischt zu werden, ist hoch“, unterstreicht Kurth. Dabei gehe es gar nicht darum, zum Bespitzeln aufzufordern. „Der illegale Müll kostet uns Gebührenzahler enorm viel Geld. 2017 wurden dafür über 200 000 Euro ausgegeben“, verdeutlicht der Landrat. Zwei Recyclinghöfe sowie drei Wertstoffhöfe betreibt die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft (BDG), niemand müsse Farben, Batterien oder die ausgediente Waschmaschine in den Wald schleppen. „Wir können nur den Kopf schütteln, wenn wir Sperrmüll oder Elektrogeräte in der Botanik stehen sehen. Wer das Zeug schon im Wagen hat, kann diese Sache doch auch ordentlich abgeben“, wundert sich Joachim Hoffmann, Amtsleiter des Barnimer Bodenschutzamtes, immer wieder.

348 Anzeigen gingen bis zum August des Jahres über die Hotline ein, insgesamt wurden mehr als 900 Kubikmeter Müll in der Landschaft verteilt. 2017 registrierten die Mitarbeiter der Behörde 532 Anzeigen und 1835 Kubikmeter Müll. Zwei Strafverfahren und 53 Ordnungswidrigkeiten (Owig) verfolgte das Bodenschutzamt 2017, in diesem Jahr kam es zu 45 Verfahren gegen Müllsünder.

Hoffmanns Arbeit und das Engagement etlicher Barnimer kann nun am Sonnabend ab 18.30 Uhr in der ZDF-Sendung Terra Xpress verfolgt werden. Die Redaktion widmet sich dem Thema und zeigt, wie sich die Barnimer Behörde gegen die Vermüllung der Landschaft wehrt. Wie in einer Sendung aus der Reihe „XY-Aktenzeichen ungelöst“ wurde dabei an originalen Schauplätzen gedreht. „Es wurde mit einem Transporter Müll verteilt. Genau an der Stelle, an der einst ein 40-Tonner seine Ladung in die Landschaft gekippt hatte“, berichtet Dieter Geldschläger, Ortsvorsteher von Birkholz. Der am Berliner Rand gelegene Ort scheint die Müllstrolche besonders anzuziehen. Mal lag im vergangenen Jahr ein kompletter Dachstuhl vor einem Feld, dann wieder Dachpappe, Asbest oder Bauschutt. Nur selten stammen die Hinterlassenschaften aus Privathaushalten, viel mehr stehen Baufirmen im Verdacht, die Abfälle illegal zu entsorgen, um Geld zu sparen. Dass ein Teil dieser Firmen aus Berlin kommt, davon gehen Hoffmann und Geldschläger stark aus. Aus diesem Grund behalten die Männer der Streife diesen Teil des Kreises besonders im Blick. „Die Müllstreife ist eine gute Sache, wobei ich auf die sichtbare Beklebung des Pkw verzichten würde“, gibt nun Geldschläger zu bedenken. Hoffmann hält dagegen: „Dass die Bürger die Streife erkennen können, stärkt nach unserem Eindruck das Vertrauen der Bürger, dass wir uns das nicht gefallen lassen.“ Wie schwierig die Beweislage ist, weiß Hoffmann ebenfalls. So wurde nachts ein Fahrer mitten im Wald beobachtet, der von einem Hänger Material entlud. Darauf angesprochen, meinte dieser, er wolle nur seine Ladung befestigen.