Woltersdorfer Kita-Elternbeiträge sinken deutlich

Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Die Gemeindeverwaltung hat jetzt den Entwurf einer neuen Kita-Beitragssatzung vorgelegt, die die rechtlichen Mängel der derzeitigen beheben soll. Für die Eltern in den kommunalen Einrichtungen wird es günstiger. Was die freien Träger machen, ist ihnen vorbehalten.

Eine Familie mit einem Netto-Jahreseinkommen von 41 000 Euro, die ein Kind im Hort und eines in der Kita hat, zahlt gemäß neuem Satzungsentwurf 68 Euro monatlich für das Kita-Kind und 57 für das Hort-Kind. Unterstellt wird dabei, dass das Hort-Kind bis zu sechs Stunden und das Kita-Kind bis zu acht Stunden täglich betreut wird. Bei gleichem Betreuungsumfang sind nach der alten, außer Kraft gesetzten Satzung 123 Euro für Kita-Kind und 100 Euro für das Hort-Kind fällig geworden.

In Gang gekommen ist diese deutliche Senkung der Elternbeiträge nach dem Gerichtsurteil gegen die Kita-Satzung der Stadt Rathenow. Auch Woltersdorfer Eltern hinterfragten ihre Beiträge, und die Kommune gehörte zu denen, die feststellten, dass ihre bisherige Praxis rechtswidrig war. Kardinalfehler der 2011 beschlossenen Satzung waren Verstöße gegen den Grundsatz, dass der höchste Elternbeitrag die Kosten nicht überschreiten darf, die rechnerisch auf einen Betreuungsplatz entfallen. Zweiter Fehler war die zu grobe Staffelung der Beiträge nach den Einkommen der Eltern. Beide Fehler sollen mit dem Entwurf der neuen Beitragssatzung behoben sein. Er sieht eine progressive Beitragsstaffelung vor, ähnlich wie bei der Einkommensteuer. Der Sozialausschuss hat sie einstimmig befürwortet. Wenn die Gemeindevertretung sich dem Votum anschließt, wird das neue Regelwerk am 11. Oktober beschlossen, aber rückwirkend zum 23. Juni 2011 in Kraft gesetzt – dem Tag, an dem die fehlerhafte Satzung gültig geworden war.

Für die Kita „Weinbergkids“ steht schon fest, dass die Gemeinde für das Jahr 2014 Beitragsrückzahlungen in Höhe von etwa 50 000 Euro wird leisten müssen, sagte Sozialamtsleiterin Jenny Loponen im Sozialausschuss. Für die anderen Jahre und Einrichtungen sind die Berechnungen noch im Gange, aber als Größenordnung hält die Amtsleiterin 50 000 Euro pro Jahr und Einrichtung durchaus für realistisch.

Die freien Träger – in Woltersdorf die Arbeiterwohlfahrt mit den Kitas „Fantasia“ und „Kinderparadies“ sowie die Kirchengemeinde mit der evangelischen Kita – sollen, berichtet Jenny Loponen, ihre eigenen Kosten kalkulieren und auf dieser Grundlage ihre Beitragsordnungen selbst erstellen; so sei man übereingekommen. Eine einheitliche Satzung stünde nach ihrer Aussage rechtlich auf unsicheren Füßen und wäre nur denkbar, wenn die Einrichtung mit den niedrigsten Betriebskosten als Maßstab genommen würde. „Das kann zu unterschiedlichen Elternbeiträgen führen“, bestätigt sie.

So wie die Gemeinde für die von ihr selbst betriebenen Einrichtungen Rückzahlungsansprüche anerkennt, werde das auch auf die freien Träger zukommen – mit dem Unterschied, dass die sich das Geld bei der Kommune zurückholen können, wenn sie die Summen selbst nicht schultern können. Entsprechende Anträge seien dann zu prüfen und zu genehmigen, sagt Jenny Loponen. Natürlich würden die Gremien der Gemeindevertretung über die Höhe der Summen informiert; die Entscheidungen sind aber nach ihrer Aussage durch die gesetzlichen Bestimmungen vorgegeben.