Ausbau der Bahnlinien nach Polen durch den Bund angemahnt

Dietrich Schröder

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Verkehrsstaatssekretärin Ines Jesse hat gegenüber dem Bund und der Deutschen Bahn Investitionen in die Schienenwege Richtung Polen angemahnt.

Auf einer Fachveranstaltung des polnischen Arbeitgeberverbandes, die am Rande der Messe „Innotrans“ in Berlin gemeinsam mit deutschen Experten stattfand, sagte die SPD-Politikerin: „Der Verkehr nach Polen wächst seit Jahren, die Bahn­infrastruktur aber wächst zu langsam mit.“

Von einem besseren Angebot würden nicht nur Fahrgäste, sondern auch der Güterverkehr nach Polen und darüber hinaus profitieren, so Jesse. Konkret äußerte sie die Erwartung, dass die Ostbahn von Berlin nach Küstrin elektrifiziert und ausgebaut werden sollte, genauso wie die Strecke von Cottbus nach Görlitz.

Ähnliche Appelle sind von Brandenburger Politikern freilich schon seit Jahren zu hören, ohne dass dies beim Bund größere Wirkung gehabt hätte. Außerdem setzt Brandenburg seine eigenen Möglichkeiten auf diesem Gebiet zu wenig um. Bereits vor sieben Jahren – im Februar 2011 – hatte der Landtag von der Landesregierung gefordert, sich für den Ausbau der Ostbahn sowie für mehr Regionalverbindungen zwischen Frankfurt (Oder), Posen und Zielona Góra sowie zwischen Guben und Zielona Góra einzusetzen.

Doch selbst der am längsten geforderte zweigleisige Ausbau und die Elektrifizierung des Streckenabschnitts von Angermünde bis zur Oder (als Teil der Verbindung Berlin-Stettin) ist bis heute nicht in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen worden. Erst nachdem sich die Bundesländer Berlin und Brandenburg bereit erklärten, diese Maßnahme mit 100 Millionen Euro zu unterstützen, war im Juli auf einem Bahngipfel in Potsdam eine Absichtserklärung mit dem Bund und der DB unterzeichnet worden. Diese nennt als Realisierungsdatum für diese Maßnahme allerdings erst das Jahr 2025.

Auf polnischer Seite sind inzwischen einzelne Strecken zügiger modernisiert worden als hierzulande. So wurde die lange marode Strecke zwischen Frankfurt (Oder) und Zielona Góra unter Einsatz von EU- und anderen Mitteln zweigleisig saniert und auch die meisten Bahnhöfe und Bahnsteige instand gesetzt. Nicht zuletzt aufgrund dieser Maßnahme soll es ab Dezember eine Nacht-IC-Verbindung von Berlin über Frankfurt (Oder) nach Breslau und Wien geben, bei er es auch Kurswagen nach Krakau und Przemysl geben soll. Dieser Zug wird freilich von der Österreichischen Bundesbahn ÖBB in Kooperation mit der polnischen Staatsbahn PKP angeboten. Die Deutsche Bahn will lediglich Fahrkarten dafür verkaufen.

Auf dem Potsdamer Bahngipfel hatte die Verwaltungschefin der Wojewodschaft Lebuser Land, Elzbieta Polak, auch angekündigt, dass die Elektrifizierung der Strecke von Küstrin nach Gorzów (Landsberg) als polnischer Teil der Ostbahn geplant wird. Im Brandenburger Nahverkehrsplan bis 2030 sind mehr Züge auf der Ostbahn dagegen gar nicht vorgesehen.