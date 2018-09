Peter Leys stellt Pläne des Landkreises infrage

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Der Oberschul-standort in Oberkrämer ist Geschichte. Am Montag verkündete der Landkreis, in Velten die Barbara-Zürner-Oberschule neu zu bauen sowie die Zügigkeit von drei auf vier Klassen zu erhöhen. Zudem soll die Zügigkeit an den Hennigsdorfer Oberschulen Albert Schweitzer und Adolf Diesterweg erweitert werden. Kreis und Kommunen erhoffen sich eine Entspannung der Schulsituation im Südkreis.

In Oberkrämer ist man geteilter Meinung über die Entscheidung. Die Linke teilt mit, dass der Neubau der Zürner-Oberschule nur „ein etwas größerer Ersatz“ sei. „Zusätzlich macht sich der Landkreis, der zuletzt immer wieder betonte, alle Oberschulen in eigene Trägerschaft zu bekommen, von Hennigsdorf abhängig.“ Mit dem Geld für den Neubau der Zürner-Oberschule – ein zweistelliger Millionenbetrag – „wäre es ohne Probleme möglich, eine weiterführende Schule in Oberkrämer zu errichten“, so Oberkrämers Linken-Chef Sebastian Wolf. „Die Beschulung wäre damit für Oberkrämer gesichert.“ Die aktuell anvisierte Planung sei langfristig weder eine Hilfe für Velten noch für Oberkrämer.

Die Bötzowerin Mandy Krenz von der Initiative „Gesamtschule für Oberkrämer“ sieht die Pläne des Kreises als „Schritt in die richtige Richtung“. Aber es gebe Klärungsbedarf. Mit der Kapazitätserweiterung an den drei Schulen um jeweils einen Zug, sei zu wenig Spielraum für den erwarteten Zuzug einberechnet. „Wir haben damit nicht viel gewonnen, deshalb bleiben wir als Initiative dran.“ Ein Schulneubau in Oberkrämer – wie es die Linke in der Gemeinde fordert – sei jedoch unrealistisch. „Oberkrämer baut keine Schule, das war von Anfang an klar“, sagt Mandy Krenz.

Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO) kritisiert die Entscheidung des Kreises. Die von der BfO unterstützte Forderung der Initiative für eine wohnortnahe Beschulung resultierte aus der Tatsache, dass Oberkrämer und die benachbarten Kommunen „derzeit eine sehr starke Bevölkerungsentwicklung verzeichnen“. Man müsse „kein Prophet sein, um zu wissen, dass sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren fortsetzen wird“, so Leys. Schon ohne diese Entwicklung habe es im Ü-7-Verfahren Probleme für Oberkrämers Schüler gegeben, eine wohnortnahe Schule zugewiesen zu bekommen. Deshalb „haben wir prioritär den Bau einer Oberschule in Oberkrämer gefordert“, so Leys. Es sei aber auch immer wieder betont worden, dass eine neue, eine zusätzliche Schule in Velten helfen könnte.

Der Landkreis hätte die Entwicklung der Kinderzahlen bisher negiert. „Mir ist nicht bekannt, dass der Landkreis hier neue Berechnungen angestellt hat.“ Leys fragt, was den Kreis veranlasst, „wie aus dem Nichts entsprechende Pläne zu veröffentlichen“, wo es entsprechende Kreistagsbeschlüsse gibt, und ob der Kreistag im Entwurf des Doppelhaushalts 2019/2020 erforderliche Mittel vorgesehen hat. „Nach meiner Kenntnis ist das nicht so“, so Leys, der den Ersatzneubau in Velten als Problemlösung infrage stellt. „Auch die Erhöhung der Zügigkeit in Hennigsdorf könnte eher nur ausreichen, um den Eigenbedarf zu decken.“

Für Leys bleiben zu viele Fragen offen. „Als Erstes hätte eingeräumt werden müssen, dass der Landkreis mit der in der Schulbedarfsplanung prognostizierten Entwicklung der Schülerzahlen deutlich zu kurz gesprungen ist.“ Um Vertrauen zwischen Kreis und Gemeinde zu schaffen, wäre „bei der Erarbeitung einer Lösung die Einbeziehung der Betroffenen ein gutes Zeichen“ gewesen.