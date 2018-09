Landkarte der Langsamkeit

Ina Matthes

Schönwalde (MOZ) Im Süden Brandenburgs gibt es derzeit eine besondere Freiluftschau: Auf einem Acker zeigt der Bund, wo der Breitbandausbau mit viel Geld vorangebracht werden soll. Aber nur für kurze Zeit.

Einen solchen Acker haben sie noch nie gesehen. Roland Becker und Hartmut Lehmann stehen am Rande eines Stoppelfeldes in Schönewalde im Kreis Elbe-Elster. Auf dem sandigen Boden ist eine gewaltige Deutschlandkarte ausgebreitet. Aus schwarz-rot-goldenem Stoff. In den Stoff ist ein Wald aus Holzpfählen hinein gerammt. An den Pfählen hängen Infotafeln. „Das ging alles ganz schnell“, erzählt der Schönewalder Roland Becker. „Erst am Freitag haben sie angefangen aufzubauen.“ Die Schönewalder waren überrascht. Von der Verwandlung des Ackers und einem unerwarteten Besuch aus Berlin.

Der kommt am Montag in Gummistiefeln. Andreas Scheuer, 43, Bayer, CSU und Deutschlands Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur stapft über den Acker und wirbelt bei jedem Schritt Staub auf. Hinter sich zieht er einen Journalistentross her. Ziel der Gruppenwanderung: die Deutschlandfahnenkarte mit den Pfählen drauf. Scheuer wendet sich zu den Kameras und Mikrofonen: „Das, was Sie hier sehen, ist ein großes Versprechen. Das Versprechen, dass wir niemanden zurücklassen in diesem Land“. Niemand solle digital abgehängt werden, auch nicht wenn er in Schönewalde wohnt mit 3191 Einwohnern. Diese Zusage ist mit Holzpfählen in den Schönewalder Sand gerammt und heißt Digitalacker. 698 Pfähle für Orte mit lahmem Internet.

Scheuer stiefelt mit den Journalisten über das schwarz-rot-goldene Tuch. Er streift Baden-Württemberg und Hessen und lässt Bayern rechts unten liegen. Zuerst geht es nach Nordrhein-Westfalen und in den bislang abgehängten Kreis Recklinghausen. Mehr als 10000 Haushalte sollen hier jetzt den Anschluss an die digitale Moderne finden.

Dann weiter in den Norden nach Hiddensee. Auf der Insel gibt es nicht nur fast keine Autos, sondern auch kein brauchbares Internet. Mit dieser Art der Entschleunigung soll es nun zu Ende gehen Nach Hiddensee steuert Scheuer das Heimatland des Digitalackers an – Brandenburg. Mehr als 148 000 Haushalte und über 9000 Unternehmen Schulen und Krankenhäuser sollen hier jetzt schnelles Internet bekommen. 272 Millionen Euro will der Bund dafür ausgeben, 177 Millionen steuert das Land bei und 31 Millionen zahlen Kreise und Städte. Der Kreis Märkisch – Oderland zum Beispiel will rund 18000 Haushalte, Unternehmen und Schulen komplett mit Glasfasernetz erschließen. Fast 24 Millionen Euro kostet das, die Hälfte gibt der Bund dazu. Die Zahlen stehen auf den Infotafeln, wann das schnelle Netz kommt, nicht.

Mit insgesamt 3,3 Milliarden Euro Fördergeld will der Bund jetzt aber Tempo machen. Das Geld, soll schneller fließen als bisher. Scheuer hat die komplizierte Fördermittelbürokratie seines Vorgängers vereinfacht und verschlankt. Er will das Gigabitnetz. Also 1000 Mbit pro Sekunde – und das bis 2025. Jetzt soll alles flott gehen nach sieben Jahren, in denen die Regierung Merkel dem Land flächendeckendes Internet mit 50 Mbit/sec versprochen hat – und dies nie einlöste. Deutschland rangiert auf Platz 25 im globalen Vergleich, hinter Rumänien auf Platz fünf. Und 50 Mbit/sec sind eine inzwischen fast wieder überholte Geschwindigkeit. Nun sollen moderne Glasfaserleitungen bis an die Häuser heran gezogen werden statt der überholten Kupferkabel. Der Bund hat dafür die Fördermittel noch einmal aufgestockt. Auch für Bayern, wo Scheuer am Ende seines Rundganges auf der Deutschlandkarte noch mal vorbei schaut.

Der Landkreis Elbe-Elster hat hier auch so einen Holzpfahl mit Infotafel. Fast 2800 Haushalte, Firmen und Einrichtungen gehören zu den digital Rückständigen und sollen sich nun auf besseres Breitband freuen.

Das gilt auch für die Schönewalder. Roland Becker kann sich noch gut an die lahmen Modem-Zeiten erinnern. Das sei in Schönewalde noch gar so lange her, erzählt der Automatisierungstechniker. Dann kam ISDN. Schließlich versuchten es die Schönewalder mit Internet per lokalem Funknetz. Seit zwei, drei Jahren meint Becker, gibt es nun im Ort auch Breitbandanschlüsse mit 30 bis 50 Mbit/sec. „Das war für uns ein Quantensprung.“ Sein Sohn, der Autos konstruiert, könnte jetzt von zuhause aus arbeiten. Becker hofft, dass das schnelle Netz die abgewanderten jungen Leute wieder zurückbringt aufs Land. Und er findet. „Es ist viel zu spät, was wir jetzt hier machen“.

Doch noch längst nicht jeder in Schönewalde surft wie Roland Becker leidlich schnell. Die Gemeinde mit ihren Ortsteilen ist ein Flickenteppich, erzählt der Bauamtsleiter Thomas Kräuter. „Das reicht von sehr gut bis ganz schlecht. Sehr gut heißt 50 Mbit pro Sekunde und sehr schlecht heißt: Festnetz-Telefon funktioniert.“ Manche Betriebe surfen im Schneckentempo. Der Landkreis arbeite daran, das Breitband auszubauen, sagt Kräuter. Doch Fördergeld des Bundes fließt nur für unterversorgte Regionen. Das sind solche mit nicht mehr als 30 Mbit/sec, wo es sich für private Anbieter nicht lohnt, Breitbandanschlüsse zu verlegen. Ansonsten ist der Ausbau zuerst Sache der privaten Wirtschaft. Schwierigkeiten gibt es zum Beispiel dann, schildert Kräuter, wenn Unternehmen zwar einen Ausbau in einer bestimmten Gegend zusagen, aber nichts tun.. Das kann schnelles Internet über Jahre verzögern.

Das ist nicht die einzige Hürde auf dem Weg zu Scheuers Gigabitnetz Was seine Landkarte zum Beispiel nicht zeigt, sind die vielen „grauen Flecken“. Das sind Kommunen, die jetzt schon mit Fördermitteln Netze mit Geschwindigkeiten von 30/Mbit pro Sekunde bekommen haben. Nach EU-Recht dürfen sie nicht noch einmal mit Fördergeld ausgebaut werden. Sind sie also für die Zukunft abgehängt? Verhandlungen mit der EU laufen, sagt Scheuer. Der Ausgang ist derzeit offen.

Scheuer ist schon zum nächsten, gummistiefelfreien Termin verschwunden. Die Journalisten und ein paar Schönewalder aber stehen noch an Bistrotischen in einer Scheune neben dem Acker und trinken Kaffee. Ein paar Männer von der Agrargesellschaft reden übers Wetter. Sie haben den Digitalacker am Freitag aufgebaut, der vorher ein Roggenfeld war. Nächste Woche räumen sie Scheuers Versprechen wieder ab. Dann soll dort Getreide gesät werden.

Der Digitalacker in Schönewalde, Ortsteil Grassau ist bis zum 23. September öffentlich zugänglich. Täglich gibt es Führungen um 11 und 13 Uhr. Am Wochenende zusätzlich um 15 Uhr.