Drachenboot-Verein widerspricht Berichterstattung

Tilmann Trebs

Hennigsdorf (MOZ) In einem Schreiben an die Redaktion verwahrt sich der Veltener Verein Projekt Habula e.V.dagegen, rechtsextremistische Züge aufzuweisen.

Unsere Redaktion hatte am 30. August unter der Überschrift „Verfassungsschutz hat Veltener Drachenbootverein im Visier“ (https://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1677866/) in Zusammenhang mit einem Strafverfahren gegen den Veltener NPD-Stadtverordneten Robert Wolinski wegen Nötigung am Rande des Drachenbootrennens 2017 in Oranienburg über den Verein berichtet und dabei auch Erkenntnisse des brandenburgischen Verfassungsschutzes mitgeteilt, der dem Verein eine rechtsextremistische Ausrichtung attestiert.

Die weist Habula-Rechtsanwalt Norman Busein einer Stellungnahme nun aber ausdrücklich zurück. Es werde sich „maßgeblich auf den Umstand bezogen, dass im Verein (…) der NPD-Stadtverordnete Robert Wolinski und weitere Neonazis dem Drachenbootsport nachgehen und dies zum Anlass genommen, unsere Mandantschaft als rechtsradikalen Verein zu betiteln“. Tatsächlich sei es allerdings so, dass von den 40 Mitgliedern des Vereins lediglich Wolinski selbst aktives NPD-Mitglied sei. „Weitere fünf Personen waren in der Vergangenheit in der Jugendorganisation der NPD engagiert, sind es zum heutigen Tag aber nicht mehr“, schreibt Buse. Rund 90 Prozent der Vereinsmitglieder seien „neutrale Personen aus der Mitte der Gesellschaft“.

Dem Verein sei es „äußerst wichtig, dass er gerade nicht für politische Zwecke oder eine solche Gesinnung steht“, heißt es weiter. Dies werde schon daraus deutlich, dass sich unter den Mitgliedern im „Projekt Habula“ auch Personen mit unterschiedlichen ethnischen Herkünften befinden. So habe der Steuermann syrische Wurzeln, andere Mitglieder russische, polnische oder ungarische Vorfahren. Einige Mitglieder seien in diesen Ländern sogar geboren worden. „Schließlich sind mehrere Trainer/innen im Verein engagiert, welche homosexuell sind“, heißt es weiter.

Der Verfassungsschutz hatte in seiner inzwischen anonymisierten Analyse erläutert, dass der im Vereinsemblem vorhandene Begriff „Furor Teutonicus“ in rechtsextremistischen Kreisen als „germanische Angriffslust“ verstanden werde. Dazu lässt der Verein über seinen Anwalt erklären: „Der Vorstand unserer Mandantschaft hatte bei der Wahl des Slogans keine Kenntnis davon, dass dieser Spruch so verstanden werden könnte. Um hier keine falsche Symbolik zum Ausdruck zu bringen, verzichtet der Verein allerdings bereits seit Saisonbeginn auf die Verwendung dieser Bezeichnung.“

Zudem erklärt der Verein, dass es Mitgliedern in Zukunft „ausdrücklich untersagt ist, im Rahmen des Vereinslebens irgendwelche Symbole zu verwenden, welche einen Bezug zur rechten Szene darstellen könnten. Dies würde ein Ausschlussverfahren zur Folge haben.“

Die Redaktion wird über den Fortgang der Angelegenheit weiter berichten.