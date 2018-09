Gemeinschaft vieler Nationen

Patrizia Czajor

Neuzelle (MOZ) Erst vor zwei Wochen sind acht Schüler aus China und Vietnam in Neuzelle angekommen. Sie gehören zu den Ersten, die den Intensivkurs der neu gegründeten Sprachschule am Campus im Stift Neuzelle durchlaufen werden.

Im Kanzleigebäude wurden die Neuankömmlinge in dieser Woche bei der offiziellen Feier zur Gründung der Schule begrüßt. Als Campusleiterin Daniela Sahraoui ihnen zu diesem Anlass ein kleines Empfangsgeschenk aus T-Shirt und Sportbeutel überreichte, stellten sie sich den Gästen im Saal nacheinander kurz vor – in der Regel noch auf Englisch. Als Übersetzer kam Yongzhe Zhang, der sich jedoch der Einfachheit halber als Clemens vorstellte, ins Spiel. Yongzhe Zhang kann sich zudem selbst gut in die neuen Schüler hineinversetzen. Der 18-Jährige aus China ist vor zwei Jahren nach Neuzelle ans Rahngymnasium gekommen. Gerade die deutsche Grammatik sei ihm anfangs sehr schwer gefallen, denn die chinesische Sprache funktioniere anders, meint er. „Aber Sprachen mochte ich schon immer.“ Das sei sein Ansporn gewesen.

Natalia Mollenhauer, Leiterin der neuen Sprachschule, weiß, dass gerade die deutsche Aussprache für Schüler aus dem asiatischen Raum eine Herausforderung ist. Auch wenn Deutsch als Fremdsprache etwa im Rahmen des Unterrichts angeboten werde, hat sich doch ihrer Ansicht nach herausgestellt, dass das oft nicht ausreicht. Mit dem intensiven Vorbereitungsjahr der Sprachschule werde diese Lücke nun geschlossen. „Sprachlich orientieren wir uns dabei auch an den Fächern des Gymnasiums“, sagt Natalie Mollenhauer.

In der Sprachschule bekommen die Schüler 30 Stunden in der Woche Sprachunterricht, zudem können sie am Nachmittag verschiedene AGs belegen. „Vor uns steht noch ganz viel Arbeit“, äußerte Natalie Mollenhauerin in Anbetracht des Vorbereitungskurses. Doch die Beteiligten freuten sich, dass die lang diskutierte Idee einer Sprachschule nun endlich Realität geworden ist. „Was lange währt, wird endlich gut“, so drückte sich Natalia Mollenhauer, die von Gotthard Dittrich, Geschäftsführer von Rahn Education, sowie auch dem Neuzeller Bürgermeister Dietmar Baesler für ihr Engagement gelobt und zu ihrer neuen Aufgabe beglückwünscht wurde.

Untergebracht werden die neuen Schüler im Internatsgebäude 3 gegenüber der Brauerei. Das Gebäude hat die Stiftung zu diesem Zweck vor einem Jahr erworben und renoviert. Internatsleiter Rainer Karge freut sich, dass sich damit auch die Internationalität des Campus’ wieder einmal ein Stück erweitert hat. Die Mehrheit der Internatsbewohner stammen zwar aus Polen, doch insgesamt würden die Bewohner hier ein Spektrum aus insgesamt elf Nationen repräsentieren, die eine Gemeinschaft bildeten. „Für mich schließt sich hier der Kreis“, betonte der Internatsleiter.

Insgesamt hat die Sprachschule laut Natalia Mollenhauer für dieses Jahr eine Kapazität von 14 Plätzen. Deswegen werden noch Bewerbungen für das laufende Jahr angenommen.