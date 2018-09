Drei Jahre Gefängnis für Attacke

Stefan Lötsch

Frankfurt/Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Amtsgericht Frankfurt hat einen Eisenhüttenstädter wegen schwerer Körperverletzung zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Der 37-Jährige hatte am 1. April einen Gleichaltrigen mit einem Fleischklopfer und einem Paketmesser attackiert und verletzt.

Der Rechtsanwalt hatte auf Freispruch plädiert, die Staatsanwaltschaft forderte zwei Jahre ohne Bewährung. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Dr. Peter Wolff verurteilte einen 37-jährigen Eisenhüttenstädter wegen schwerer Körperverletzung schließlich zu einer Haftstrafe von drei Jahren. Strafverschärfend wurde gewertet, dass der Angeklagte, der seit April in Untersuchungshaft sitzt, einschlägig vorbestraft ist. Außerdem stand er zum Tatzeitpunkt, dem 1. April dieses Jahres, unter Bewährung.

An zwei Verhandlungstagen hatte sich das Gericht aufgrund von Zeugenaussagen und dem Bericht eines Gutachters ein Bild davon gemacht, was da am Ostersonntag im Hinterhof eines Blockes in der Karl-Marx-Straße passiert ist. Unstrittig ist, dass zwei Männer, die inzwischen beide 37 Jahre alt sind, aneinander geraten sind. Für einen der beiden endete die Auseinandersetzung blutig und mit erheblichen Verletzungen.

Eine Chirurgin aus dem Klinikum in Frankfurt berichtete von den Verletzungen, die dem einen 37-Jährigen von dem Angeklagten zugefügt worden waren. In der linken Flanke gab es eine 30 Zentimeter lange und sechs Zentimeter tiefe Wunde, verursacht durch ein Paketmesser. Am Hals musste eine 15 Zentimeter lange und vier Zentimeter tiefe Schnittwunde behandelt werden. Wie heftig der Angeklagte zugestochen haben musste, zeigte sich daran, dass an einer Rippe eine Kerbe festgestellt werden konnte, die durch die Messerspitze entstanden sein muss. Darüber hinaus gab es Platzwunden, die von Schlägen mit einem Fleischklopfer herrühren. In seiner Beurteilung kam der Rechtsmediziner Dr. Harald Voß zu dem Ergebnis, dass die Verletzungen aber nicht lebensgefährlich gewesen sein.

Über die eigentliche Tat, vor allem deren Dauer, gab es unterschiedliche Aussagen. Auslöser für die Attacke war, dass die Ex-Freundin des Angeklagten ihren Hund aus der Wohnungen holen wollte. Da es, wie schon oft zuvor, zu Gewaltandrohungen gekommen war, hatte sie zu dem Termin, wo sie das Tier holen wollte, einen Freund mitgebracht.

Dass diese Vorsichtsmaßnahme angebracht war, wurde auch in der Zeugenvernehmung der Ex-Freundin deutlich. Denn die dreijährige Beziehung war geprägt von Gewalt, Drogen und Alkohol. Relativ emotionslos berichtete sie, dass ihr fünf Mal in den drei Jahren das Nasenbein gebrochen wurde. „Es gab ständig Auseinandersetzungen“, sagte die 32-Jährige. Auch solle der Angeklagte öfter gedroht haben, sie abzustechen. Wobei die 32-Jährige zugab, selbst gewalttätig geworden zu sein. „Ich habe eine bipolare Störung.“

Über die Länge der Auseinandersetzung machten zeugen verschiedene Angaben. Die Ex-Freundin sprach von zehn Minuten bis zu einer Viertelstunde. Ein anderer Zeuge, ein Kumpel des Angeklagten, schätzte wenige Minute, was dem wirklichen Geschehen wohl näher kommt. Der Angeklagte, so wurde es geschildert, kam, gleich angriffsbereit mit einem Fleischklopfer aus der Haustür eines Blockes in der Karl-Marx-Straße, um den anderen 37-Jährigen zu attackieren. Dann kam das Paketmesser ins Spiel. Keinen Glauben schenkte das Gericht der Aussage des Angeklagten, die auch sein Verteidiger aufgriff, er habe in Notwehr gehandelt. Der Rechtsanwalt hatte deshalb auf Freispruch plädiert.

Eine Rolle spielte auch die Frage, wie stark alkoholisiert der Angeklagte zum Tatzeitpunkt war. Von der Beantwortung hing ab, ob er vermindert schuldfähig oder sogar schuldunfähig gewesen war. Der Bluttest wurde beim Angeklagten erst Stunden nach der Tat durchgeführt. Es war nicht klar, ob er und wie viel er in der Zwischenzeit getrunken hatte. Die Angaben des Angeklagten widerlegte der Rechtsmediziner. Er ermittelte einen Wert von 2 Promille und Drogeneinfluss zur Tatzeit, was zu verminderter Schuldfähigkeit führte.