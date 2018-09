Betrunkener bedroht Polizisten mit Cuttermesser

Anja Hamm

Oranienburg (MOZ) Vorläufig festgenommen wurde ein 53-jähriger Mann am Dienstagabend in der Bernauer Straße in Oranienburg. Polizisten hatten den Radfahrer gegen 19 Uhr kontrolliert, weil er in Schlangenlinien gefahren war. Nach einem Wortwechsel wurde der Mann aggressiv und warf sein Rad in Richtung der Polizisten. Dann zog er ein Cuttermesser, drohte den Beamten und ging mit dem Messer auf sie los. Die Polizisten entwaffneten den Mann und legten ihm Handfesseln an. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. r 53-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, und auch im Einsatzwagen setzte er die Bedrohungen und Beleidigungen fort. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 3,63 Promille.

Die Kriminalpolizei soll den Mann an diesem Mittwoch vernehmen.