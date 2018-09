Zu viel durch die Mitte

Martin Terstegge\moz

Brandenburg Am vergangenen Sonntag feierten die Handballerinnen des SV 63 Brandenburg-West Heimpremiere in der Oberliga Ostsee/Spree. Zu Gast war der HV Grün-Weiß Werder, in dessen Reihen einige bekannte Gesichter vertreten sind.

Beide Mannschaften sind mit einem knappen Sieg in die Saison gestartet. Während das 26:25 der Grün-Weißen über Pro Sport für einiges Stirnrunzeln sorgte, gelang den West-Frauen mit dem 23:22-Erfolg beim VfV Spandau die Sensation des Spieltages. Diesen Schwung wollten sie natürlich vor heimischer Kulisse mitnehmen, zumal die Tribüne sehr gut gefüllt war.

Die Zuschauer sahen dann ein typisches Derby, wo die spielerische Klasse etwas unterging, der Einsatzwille auf beiden Seiten aber umso höher war. Zunächst konnte keine Mannschaft davon ziehen, doch als die Werderanerinnen nach einer Viertelstunde mit 7:4 führten, schienen sie ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden.

West-Trainer Jens Bermig reagierte, brachte im Tor nun Franziska Nazareck für Nele Graff, die gleich ein paar Würfe entschärfen konnte. Nun schienen die Gastgeberinnen am Drücker, glichen rasch aus und gingen ihrerseits in der 23. Minute zum ersten Mal in Führung (9:8). Aber auch dies war nicht der sogenannte „Dosenöffner“ für die West-Frauen, sie ließen im Angriff nun viel liegen, so dass sich die Gäste wieder fingen. Folgerichtig ging es mit einem gerechten 12:12-Unentschieden in die Kabine.

Den besseren Start in den zweiten Durchgang erlebten die Grün-Weißen. Auch wenn längst nicht jeder Versuch saß, waren sie effektiver als die Brandenburgerinnen. Mitte der zweiten Hälfte lagen die Gäste mit 18:14 vorn, doch da ergab sich für die Bermig-Truppe die Chancen zu verkürzen. In rascher Folge gab es zwei Hinausstellungen für den Kontrahenten, ohne dass das West-Team davon profitierte. Selbst als die Gastgeberinnen für einen kurzen Moment sogar drei Spielerinnen mehr auf dem Feld hatten benötigten sie 14 Sekunden Anlaufzeit, ehe Maxi Mühling traf.

Das wäre noch einmal die Gelegenheit gewesen den Favoriten in Verlegenheit zu bringen. So spielten die Werder-Damen ihr Ding routiniert zu Ende, auch weil sie in der Deckung nicht mehr so gefordert wurden. Madlen Fontaine kam nicht wie gewohnt zum Zug, sie versuchte es häufig über den Block, was die gegnerische Abwehr verhinderte. Das ärgerte auch Trainer Bermig: „Der Block mit Wille und Glomm stand da zu gut. Anstatt direkt in die Lücken zu gehen versuchten wir es im Eins-zu-Eins. Das betraf aber auch Melinda Barchet und Josefin Uhlmann.“

Ansonsten lobte er sein Team, das nie aufsteckte, erneut an seine Grenzen ging. Allerdings sollte die Mannschaft zukünftig mehr die Außen Cindy Fontaine und Maxi Mühling in Szene setzen, um die Last auf mehrere Schultern im Angriff zu verteilen.

Ob das schon bei der nächsten Aufgabe zum Tragen kommt scheint eher unwahrscheinlich. An diesem Sonntag (23. September) geht die Fahrt zum Rostocker HV, wo die Trauben sehr hoch hängen. Da muss schon alles passen bei den West-Frauen, um dort zu bestehen - so wie bei dem gelungenen Auftakt in Spandau. (ter)