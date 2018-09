Mühevoller Sieg

Martin Terstegge\moz

Beelitz Die Landesligapartie zwischen den Frauen der SG Blau-Weiß Beelitz und dem FC Stahl Brandenburg war nichts für Fußball-Ästheten. Die Beelitzerinnen setzten von Beginn an nur auf Defensive, standen zu Zehnt im eigenen Strafraum. Da sich die Gäste in der ersten Hälfte nicht besonders geschickt anstellten, fast nur lange Bälle in den Strafraum, reichten den Gastgeberinnen eine Konterchance (30.) um in Führung zu gehen.

Nach dem Seitenwechsel nahm der Druck der Stahl-Frauen zu und nach einer Stunde zeichnete sich ab, dass bald der Ausgleich fallen musste. Der entsprang dann aber einer tollen Einzelaktion Marie Neumanns. Sie schnappte sich den Ball 40 Meter vor dem gegnerischen Tor, ließ zwei Beelitzerinnen stehen und jagte den Ball aus nicht einmal günstigen Winkel in die Maschen. „Da merkte man, Marie wollte das Tor“, beschrieb Trainer Oliver Gühne die Szene in der 76. Minute.

Die Gäste blieben dran und nutzten in der 83. Minute eine Unaufmerksamkeit der SG-Abwehr zur Führung. Einen abgewehrten Ball schlug Marlen Wodtke auf den zweiten Pfosten, wo ihn Laura-Jasmin Brandt in die Maschen köpfte. Erst jetzt wurden die Gastgeberinnen etwas mutiger, doch die hektische Schlussphase überstand das Stahl-Team schadlos.

Nicht nur weil sie mehr Spielanteile hatten, sie hatten auch Pech mit Latten- und Pfostentreffer durch Lisa Budde und Neumann, ging der Sieg der Gühne-Elf voll in Ordnung.

Für diesen Sonntag (23. September) erwartet Trainer Gühne um 13 Uhr mit dem Storkower SC einen ähnlich defensiven Kontrahenten im Stahlstadion. (ter)