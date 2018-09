„Feines und Besonderes“: regional schmeckt!

Erhard Herrmann

Brandenburg Gebt ‚Misfits’ – dazu gehören z. B. krumme Gurken, zu kleine Äpfel oder unförmige Kartoffeln – eine Chance! Etwa 40 Prozent der Früchte und des Gemüses, das geerntet wird, schafft es nicht in die Supermarktregale – letztendlich aus rein optischen Gründen. An den gern zitierten EU-Vorgaben der „Gurken-Norm“ liegt es jedoch nicht, dass das „hässliche“ Gemüse und Obst bisher in den Auslagen nicht zu finden ist, denn diese sind seit 2009 nicht mehr in Kraft. Soll sich an dieser Vergeudung etwas ändern, muss vielmehr der Handel Misfits in das Sortiment aufnehmen – und der Verbraucher davon überzeugt werden, es zu kaufen.

Dazu diente auch der Regionalmarkt im Paulikloster. Er zeigte, dass kurze Wege, frische Waren, transparente Erzeugung, Qualität, Individualität und direkter Kontakt machbar und bezahlbar sind. „Der regionale Bezug und die Nähe zum Hersteller geben dem Verbraucher Sicherheit und schaffen Vertrauen. Für mich zählt zu einem einfach bewussten Leben, möglichst regional und saisonal einzukaufen“, erklärte Besucherin Kerstin Ludwig.

Wie sie konnten die Besucher an 75 Ständen testen, was die Region und das weitere Umfeld zu bieten haben. Natürlich wurden frisches Gemüse, Kräuter, Kartoffeln, Honig und Käse angeboten. Fisch-, Wild- und Fleischprodukte sowie fast alle angebotenen Lebensmittel konnten vor Ort erst einmal probiert werden. Wer nicht nur auf „gesund“ schaute, sondern sich auch gerne mal ein Gläschen Alkoholisches gönnt, hatte vielleicht Freude an Whisky aus Werder, „Havelwasser“-Wein mit dem Geschmack von Birnen verfeinert oder einem heimisch gebrauten Bier. Konkretes Thema war ein nachhaltiges Umweltbewusstsein.

Dazu gehörte die Vorstellung einer alternativen Dachisolierung aus Hanf. Der NABU Brandenburg präsentierte das Projekt „Brandenburg summt“. Wie wäre es mit warmen Socken aus Alpakawolle für den kommenden Winter? Zum ersten Mal bereicherten zudem handgemachte Seifen, Kosmetikartikel sowie Textilien, Schmuck, kunsthandwerkliche Produkte und Livemusik die Angebotspalette. „Wir haben den Regionalmarkt um ‚Feines und Besonderes’ ergänzt. Das Angebot erweitert und darauf geachtet, dass alles mit dem Prädikat ‚hochwertig’ deklariert werden kann“, erklärte die Mitorganisatorin Mareike Heimberg.

Das Konzept ist aufgegangen. Zeitweise wurde es richtig eng rund um die aufgestellten Stände im Hof, im Friedgarten und im Kirchenschiff. Selbst die Veranstalter zeigten sich überrascht vom großen Besucheransturm und fühlten sich durch die positive Resonanz bestätigt. Dabei standen Themen wie soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit vielleicht nicht für jeden Besucher im Vordergrund, sich darüber Gedanken zu machen, war und ist aber unbedingt erwünscht.