Woba will Fördergeld für Vorhaben in Weißer Stadt nutzen

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Wohnraum in der Region ist knapp. Vor allem bezahlbare Wohnungen sind Mangelware. Das soll sich in Brandenburg jetzt ändern. Das Infrastrukturministerium hat die Förderrichtlinie für den sozialen Wohnungsbau verbessert.

Förderfähig sind danach künftig nicht nur Neubauvorhaben, sondern auch Modernisierungen und Instandsetzungen. Wurden Neubauten bisher mit 1 800 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche unterstützt, so hat das Land die Förderung dafür jetzt auf 2 500 Euro erhöht. Von dieser Summe gibt es 350 Euro je Quadratmeter als Zuschuss und bis zu 2 150 Euro pro Quadratmeter als Darlehen. Modernisierungsvorhaben werden zukünftig mit bis zu 1 800 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche mit zinsgünstigen Darlehen unterstützt. Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsbaugenossenschaften sowie auch private Investoren können die neuen Förderinstrumente ab sofort in Anspruch nehmen.

„Die neuen Förderbedingungen werden helfen, die stark gestiegenen Baukosten in der Region zu kompensieren. Damit setzt die Landesregierung Anreize, vor Ort dringend benötigten Wohnraum zu schaffen“, sagt der Oranienburger SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann. Er spricht von einer „deutlichen Verbesserung der Förderinstrumente“. Die neue Förderung ermögliche sogar bei Neubauten moderate Mieten. „Für eine 80 Quadratmeter große Wohnung werden maximal 560 Euro Kaltmiete fällig“, rechnet Lüttmann vor.

Die städtische Woba will die neuen Förderkonditionen bei ihrem größten Neubauvorhaben in der „Weißen Stadt“ nutzen. Dort sollen in mehreren Bauabschnitten bis zu 400 neue Wohnungen entstehen. Der Baustart für die ersten 80 Wohnungen ist für das Frühjahr 2019 geplant. Für 60 der 80 Wohnungen gelte dann eine Maximalmiete von sieben Euro pro Quadratmeter. „Ich freue mich, dass die Woba sofort Anträge auf Förderung stellt und hoffe, dass weitere Bauherren diesem Beispiel folgen“, sagt Lüttmann.