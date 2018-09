Granseer befürchten Schließung des Aldis

Matthias Henke

Gransee (MOZ) In der Stadt Gransee geht die Sorge um, dass der Aldi-Markt an der Berliner Straße schon in zwei Jahren schließt. Doch das Unternehmen dementiert. Noch sei nichts entschieden, hieß es auf Nachfrage.

Gerüchte über eine bevorstehende Schließung kursieren laut Helga Krahl (Linke) schon seit einiger Zeit in der Stadt. Bei der jüngsten Sitzung des Granseer Hauptausschusses berichtete sie dem Gremium während der Einwohnerfragestunde überdies, dass ihr Entsprechendes auch vom Aldi-Personal zu Ohren gekommen sei. Ob da etwas dran sei, wollte sie von den Verantwortlichen aus der Granseer Amtsverwaltung wissen. „Wir haben darüber keine Kenntnis“, sagte Fachbereichsleiter Nico Zehmke. Die Planungsverantwortlichen seien aber angeschrieben worden mit der Bitte um weitere Informationen.

Auf Nachfrage dieser Zeitung teilte eine Unternehmenssprecherin von Aldi Nord mit, dass es keine konkrete Schließungsabsicht für die Granseer Filiale gebe. Im Zuge der Modernisierung des gesamten Filialnetzes prüfe man derzeit im gesamten Aldi-Nord-Gebiet verschiedene Optionen. Dies gelte somit für Gransee wie auch die Nachbargemeinden Löwenberger Land, Zehdenick und Fürstenberg, wo sich ebenfalls Aldi-Filialen befinden. Konkrete Entscheidungen stehen diesbezüglich jedoch noch aus. „Unsere Filiale in Gransee bleibt bis auf Weiteres in der derzeitigen Form für unsere Kundinnen und Kunden geöffnet“, so die Sprecherin weiter. Auch für die anderen Filialen im Norden Oberhavels seien derzeit keine kurzfristigen Veränderungen geplant.

Vor drei Jahren erst hatte Aldi umfangreiche Modernisierungspläne in Gransee zu den Akten gelegt, nachdem diese anfangs verschoben worden waren. Im Gespräch war ein Ersatzbau für die bestehende Filiale. Die Stadtverordneten hatten dafür eine Änderung des Bebauungsplanes „Ortseingang Berliner Straße“ beschlossen, die nach der Absage, die mit „hausinternen Entscheidungen“ begründet, aber nicht weiter verfolgt wurde.