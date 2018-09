Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Ab 5. Februar muss auf der L 171 in Hohen Neuendorf mit erheblichen Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Dann beginnt der Ausbau der Straße. Das teilte Hans-Jürgen Otte, Sachgebietsleiter beim Landesbetrieb Straßenwesen, am Mittwoch mit. Die Landesstraße wird zwischen Elfriedestraße und Ortseingang Bergfelde auf einer Länge von 1 862 Metern instandgesetzt und überwiegend grundhaft ausgebaut. Die Fahrbahn der Brücke sowie die anschließende Rampe erhalten eine provisorische Sanierung. Der Ausbau erfolgt bis Ende 2020 in mehreren Abschnitten unter Vollsperrung.

Die Straße bekommt eine 7,5 Meter breite Asphaltdecke. Auf der südlichen Seite wird ein neuer Gehweg gebaut. Im Bereich des Handelszentrums werden Mittelinseln errichtet. In Richtung Bergfelde bekommen Radfahrer einen Schutzstreifen. In der Gegenrichtung könnten Radler der Gehweg oder die Landesstraße nutzen, so Otte.