Momentaufnahmen mit Ines Küstermann

Silvia Passow

Falkensee Die in Falkensee aufgewachsene Hobbyfotografin Ines Küstermann (52), stellt ihre Arbeiten im Johannes R. Becher-Haus in Falkensee aus. Zu sehen sind in der Mehrzahl Naturaufnahmen, ehrliche Momente, ungeschminkt und detailverliebt. Küstermann bearbeitet ihre Bilder nicht am Computer. Stattdessen wartet sie lieber auf den perfekten Moment oder sucht neue Perspektiven. Sie geht mit hochwertiger Fotoausstattung ans Werk, doch am Ende, sagt sie, zählt der Moment und nicht die Blende.

Entstanden, und nun auch in Falkensee zu sehen, sind Tierporträts, tierische Gesichter, dessen Empfindungen und Launen der Betrachter durchaus zu erraten versucht. Momentaufnahmen, so wie jene der badenden Spatzen. Wassertropfen, filigran und fein, fasst vermag der Bewunderer des Fotos, sie auf der Haut zu spüren, das fröhliche Piepsen und Flattern zu hören. Liebhaber von Greifvögeln werden hier auf ihre Kosten kommen, mit bestechend lebendigen Porträts der Tiere. Die Mohnblumenwiese aus der Perspektive des Käfers oder Grashüpfers lädt zum Träumen ein, ein Sommergruß aus Hoppenrade - möchte man sagen

Ihre Motive findet Küstermann beinahe überall, besonders oft aber an der Ostsee, wo die inzwischen in Berlin lebende Künstlerin, häufig zu Gast ist. Küstermann, die schon als Kind mit der Kamera um den Hals auf Motivsuche ging, erzählt zur Ausstellungseröffnung kleine Geschichten und Anekdoten zu den Fotos. Die in der Ausstellung ohne Text gezeigten Fotos, laden den Besucher durchaus dazu ein, sich selbst Geschichten um die gezeigten Motive zu ersinnen.

Ines Küstermanns Fotografien sind noch voraussichtlich bis Ende Oktober im Johannes R. Becher-Haus zu sehen. Die Ausstellung befindet sich in den Räumen im Erdgeschoss, der Eintritt ist frei.