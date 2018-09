Lokalderby ohne Verlierer

Jan Kuipers

Falkensee Eines konnten die Anhänger von Grün-Weiß Brieselang dem Abstieg aus der Oberliga im vergangenen Jahr dann doch abgewinnen: endlich gibt es wieder das Lokalderby gegen Falkensee-Finkenkrug und das gleich so früh in der Saison. Nach sportlichem Höhenflug in den zurückliegenden Jahren versucht man in Brieselang nun wieder auf dem Boden zu bleiben. Dennoch waren die Grün-Weißen am 3. Spieltag der Brandenburg Liga klarer Favorit gegen den SV Falkensee-Finkenkrug, der die ersten beiden Spiele verlor.

Gut 300 Zuschauer sahen am vergangenen Samstag auf dem Fichtensportplatz eine von Anfang dominant agierende Brieselanger Mannschaft. Die Spieler in grün und weiß kontrollierten die Partie und ließen den Ball in ihren Reihen laufen. Bis auf einige Torannäherungen brachte das jedoch nichts ein. Stattdessen gingen die eigentlich passiveren Falkenseer in der 11. Minute in Führung. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite nahm Patrick Lenz den Ball sehenswert aus der Luft und erzielte mit einem wuchtigen Volley den ersten Treffer des Spiels. Auch nach dem Rückstand war Brieselang weiter das beherrschende Team. Falkensee zog sich zurück und verteidigte clever, sodass die Gastgeber nur selten durch Standardsituationen zu Chancen kamen. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit wurde Falkensee-Finkenkrug aktiver und konterte die weit aufgerückten Brieselanger aus, verpasste es dabei jedoch, den zweiten Treffer zu erzielen.

In der zweiten Halbzeit setzte sich das fort, was sich schon vor dem Seitenwechsel angedeutet hatte: Falkensee wusste zunehmend die Brieselanger Konteranfälligkeit für sich zu nutzen. Die Gäste reagierten nach Balleroberung schnell und setzten mit gekonnten Bällen in die Tiefe ihre Angreifer in Szene. So war es in der 60. Minute erneut Patrick Lenz, der frei vor dem Brieselanger Tor auftauchte, jedoch an Schlussmann Steven Besser scheiterte. Zwar hatte Brieselang weiter deutlich mehr Ballbesitz, dennoch verbuchten die Falkenseer jetzt mehr Möglichkeiten für sich. Nur das schon längst verdiente zweite Tor konnten sie nicht erzielen.

In der Schlussphase zog sich die Falkenseer Mannschaft wieder vollends zurück und überließ dem Gegner das Spiel. Brieselang agierte jedoch weiter ideenlos und wusste aus dem Spiel heraus kaum Gefahr zu entwickeln. Nach einer Ecke in der 82. Minute passierte es dann doch: Dennis Blumenhagen köpfte zum glücklichen Ausgleich für Brieselang. In einer hitzigen Schlussphase konnten die Gäste dann fast noch antworten. Sowohl Falkensees Kapitän Tom Buschke, wie auch Nino Hippe kamen zu guten Möglichkeiten, trafen aber nur gegnerische Abwehrspieler. Auch auf der Gegenseite gab es noch einen Aufreger. So verwehrte der Schiedsrichter den Hausherren in der 86. Minute einen wohl berechtigten Elfmeter. Kurz danach war dann Schluss im Derby, in dem sich keiner der Lokalrivalen zum Sieger krönen konnte.

Nach der Partie zeigte sich Falkensees Trainer zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft, bemängelte aber die unzureichende Cancenverwertung. „Wir müssen uns mit dem Punkt anfreunden“, so Andre Bittner. Unzufriedener war man hingegen auf Brieselanger Seite. „Wir hatten nicht unseren besten Tag und haben im letzten Drittel viele Fehler gemacht“, sagte Trainer Patrick Schlüter, der sich eine Spitze gegen die defensive Spielweise des Falkenseer Lokalrivalen nicht verkneifen konnte „Es ist fußballerisch einfacher, sich mit neun Mann hinten rein zu stellen“. Am Wochenende tritt Brieselang dann in Brandenburgs höchster Spielklasse bei der Oranienburger Eintracht an, während Falkensee-Finkenkrug auf dem heimischen Sportplatz an der Leistikowstraße den TuS Sachsenhausen empfängt.