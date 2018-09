Galeriescheune schließt Ende des Jahres

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Nachdem die Geschenke- und die Marktscheune in diesem Jahr schließen mussten, verlässt eine weitere Inhaberin zum Ende des Jahres das Scheunenviertel. Constanze Nowak gibt ihre Galeriescheune „einfach schön“ auf.

Im Juni 2016 eröffnete sie ihren Laden, nachdem sie mit ihrem Mann Dirk aus Berlin nach Kremmen gezogen war. Im Scheunenweg 30 bot sie vor allem Kunst an. Für jeden Geldbeutel sollte etwas dabei sein, Gemälde und Fotografien, Aquarelle und Treibholzskulpturen. Sollte die Scheune anfangs nur Kunst beherbergen, kam später eine kleine Gastronomie mit französischen Tartes und Quiches hinzu.

„Wir bedauern diesen Schritt sehr“, sagte die Vorsitzende des Scheunenviertelvereins Ellen Brunner auf Nachfrage am Mittwoch. „Es tut uns sehr leid. Die Scheune war eine Bereicherung.“ Und nicht nur das. Ellen Brunner lobt auch das Engagement von Constanze Nowak und ihrem Mann im Verein. „Beide waren ein großer Gewinn für uns.“ Laut Ellen Brunner füllte Constanze Nowak, die am Mittwoch nicht zu erreichen war, die Arbeit in der Scheune nicht genug aus. „Wir akzeptieren diesen Schritt.“

Was aus der Scheune wird, wer der Nachmieter sein wird, ist noch etwas unklar. Bewerber stehen jedoch in den Startlöchern. „Wir haben zwei Interessenten, die in unser Scheunenviertel-Konzept passen würden.“ Momentan werden Gespräche geführt. „Noch haben wir uns nicht entschieden.“ Aber die Zeit eilt. Ellen Brunner möchte für einen reibungslosen Übergang und keinen langen Leerstand in der Scheune sorgen.