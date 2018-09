Einwohnerzahlen im Ruppiner Land gehen zurück ab

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Bevölkerungszahl in Ostprignitz-Ruppin ist zurückgegangen. Den Quartalsangaben der Landes-Datenbehörde vom Dienstag zufolge gab es im Landkreis Ende 2017 genau 99 368 Einwohner.

Das waren 46 weniger als zu Jahresbeginn. Zuletzt hatte es einen Einwohnerrückgang 2014 gegeben. In den beiden Jahren danach war die Bevölkerung im Landkreis erstmals seit der Wiedervereinigung stets angewachsen.

Das war vor allem dank zunehmender Zuwanderung möglich. Der Zuzugsüberschuss lag 2015 und 2016 bei 794 beziehungsweise 808 Personen. 2017 waren den vorläufigen Wanderungszahlen zufolge etwas mehr als 500 Personen mehr zu- als weggezogen.

Auch die Geburtenzahl in Ostprignitz-Ruppin lag den Angaben des Landesstatistikamtes zufolge deutlich unter dem Wert vom Jahr zuvor. So hat es im Landkreis 768 Neugeborene gegeben – 57 weniger als 2016. Verstorben sind 2017 insgesamt 1 342 Ostprignitz-Ruppiner, 38 mehr als 2016. Der Sterbeüberschuss ist also immer noch so deutlich, dass nur Zuwanderungszahlen wie in den Jahren 2015 und 2016 den Rückgang der Bevölkerungszahl in Ostprignitz-Ruppin aufhalten könnten.

Ein sehr unterschiedliches Bild gibt es bei der Einwohnerentwicklung in den Kommunen. So sollen in Neuruppin und Rheinsberg die Werte im Jahresverlauf 2017 zum Beispiel zurückgegangen sein. Die Datenbehörde zählte für die Fontanestadt 30 889 und für die Prinzenstadt 8 111 Einwohner zum Jahresende 2017. Das waren im Vergleich 148 beziehungsweise 50 Einwohner weniger als zwölf Monate zuvor. Demgegenüber soll beispielsweise Kyritz mit 9 375 Einwohnern einen Bevölkerungszuwachs von 183 Personen verzeichnet haben. Woher das deutliche Plus kommt, ist unklar. Detaillierte Angaben zu Geburten und Sterbefällen sowie zur Wanderung in den einzelnen Kommunen veröffentlicht das Statistikamt immer erst einige Zeit nach den Werten für den Gesamtkreis.