Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der L 273

Anja Hamm

Schmachtenhagen (MOZ) Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der L 273 sind am frühen Mittwochmorgen eine Frau schwer verletzt sowie ein Mann verletzt worden. Offenbar hatte die 36 Jahre alte Ford-Fahrerin kurz vor 5 Uhr in einer Rechtskurve Richtung Schmachtenhagen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war nach links in den Gegenverkehr geraten, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Mittwoch auf Nachfrage. Dabei sei sie frontal auf einen entgegenkommenden Mazda geprallt.

Bei dem Aufprall wurde die 36-Jährige schwer verletzt. Per Hubschrauber wurde sie in eine Berliner Klinik geflogen. Ebenfalls verletzt wurde der 29 Jahre alte Mazda-Fahrer, er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 30 000 Euro.

Die L 273 blieb zwischen Wensickendorf und Schmachtenhagen von 5 Uhr bis etwa 8.30 Uhr zur Unfallaufnahme halbseitig gesperrt. Die Zehlendorfer Feuerwehr kam zum Einsatz, um ausgelaufenes Öl zu binden.