Neustart ohne Abwahl

Siegmar Trenkler

Rheinsberg (MOZ) BVB/Freie Wähler sind am Montagabend in Rheinsberg mit ihrem Antrag gescheitert, Stadtverordnetenvorsteher Walter Luy (CDU) abzusetzen. Dennoch wollten alle Seiten künftig besser zusammenarbeiten. Gebracht hat das aber nichts. Zu fest stecken alle Seiten in einem viele Jahre alten Konflikt.

Schon bevor Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) Anfang des Jahres seinen Posten angetreten hat, gab es tiefe Gräben in der Stadtverordnetenversammlung. Zum Teil sind es persönliche Differenzen einzelner Abgeordneter, die immer wieder die Sacharbeit überlagern. Teilweise sind es die festgefahrenen Stimmverhältnisse im höchsten Gremium der Stadt und das entlang von Parteigrenzen verlaufende Abstimmverhalten, die dafür sorgen, dass zuletzt in der Prinzenstadt wenig bis kaum etwas entschieden werden kann.

All das konnte der Antrag zur Abwahls Luys ohnehin nicht beheben. Doch mit seiner Sitzungsleitung und seinem Verhalten hatte der Vorsitzende immer wieder für Kritik gesorgt. Daher wollten BVB/FW dem Zustand am Montag im Multifunktionsraum der Rheinsberger Allendeschule ein Ende setzen. Luy übergab die Sitzungsleitung an Detlef Pagel (SPD) und hielt sich auffallend zurück, obwohl Jürgen Scheigert (BVB/FW) nicht mit provokanten Worten geizte, um den Antrag zu begründen.

Das Abstimmungsergebnis war dann nach einer geheimen Wahl genau so, wie es zu erwarten war: Außer den Stimmen der BVB/FW-Fraktion sprach sich niemand für die Abwahl aus. Immerhin signalisierten aber alle Beteiligten, dass sie verstanden hätten. Mehr Zusammenarbeit, weniger persönliche Angriffe – so der Tenor.

Doch lange hielten diese Ruhe und der Wunsch, zielgerichteter zu arbeiten, nicht an. So diskutierten die Abgeordneten geschlagene dreieinhalb Stunden, bevor sie sich überhaupt mit dem für viele Bürger wohl wichtigsten Punkt auf der Tagesordnung befassten: der Mühlenstraße. Als dieser Punkt endlich an der Reihe war, bleiben noch 13 Minuten reguläre Sitzungszeit. Und wieso? Weil zum Thema Bürgerzentrum ausgiebig diskutiert werden musste, mit genau denselben Argumenten, die allesamt schon bei den vorigen Sitzungen ausgetauscht worden waren. Weil trotz inhaltlicher Übereinstimmung lang und breit um Formulierungen gerungen wurde, wie beim Antrag, der dem Rheinsberger Schulzentrum Geld vom Landkreis sichern soll. Und weil der Bericht des Bürgermeisters zum Stand der Stadt und den künftigen Aufgaben nicht als Kritik sondern als persönlicher Angriff gewertet wurde.

Von Kompromissbereitschaft, dem Willen zur Zusammenarbeit oder auch nur, dem Gegenüber zuzuhören, war nichts zu merken. Die wiederholten Aufrufe einzelner Abgeordneter quer durch die Fraktionen, endlich die Diskussion zu beenden, verhallten ungehört.

Dabei hatten sich auch mehrere Bürger zuvor in der Fragestunde darüber beschwert, dass es eine Blockadehaltung im Parlament gebe und manche offenbar den gewählten Bürgermeister nicht anerkennen. Werner Dumann etwa fragte, warum die Bürger die Kosten dafür zahlen müssten, dass rote Zahlen geschrieben würden, weil die Verwaltung blockiert werde. Endlose Diskussionen warf der Unternehmer Andreas Endler den Abgeordneten vor. Schon seit drei Jahren werde etwa über eine einzelne Straßenlampe diskutiert, damals zuerst im Tourismusausschuss. Geschehen sei außer der Diskussion aber nichts.

Auch dieser Stillstand kann nicht einer einzelnen Seite angelastet werden. Doch er steht symptomatisch für das, was in Rheinsberg falsch läuft. Während in anderen Parlamenten, vom Kreistag bis zu nahezu jedem einzelnen Ortsbeirat im Landkreis, eine Diskussion endet, wenn alle Argumente ausgetauscht sind, wird in Rheinsberg weiter diskutiert, oft weil das richtige Argument von der angeblich falschen Seite vorgetragen wird und daher nicht unkommentiert stehen bleiben darf. Was bleibt, ist verschwendete Zeit. Ständig werden Sitzungen ausgedehnt, müssen nachgeholt werden, weil Punkte wegen der zu langen Diskussionen nicht abgearbeitet werden. Statt der geplanten acht Sitzungen der Stadtverordneten in diesem Jahr waren es bislang laut Bürgermeister Schwochow bereits 14 Sitzungen. 15 000 Euro hätte die Stadt allein deren Ausrichtung gekostet.

Auch am Montag wurden wieder nicht alle vorgesehenen Punkte behandelt. Somit bleibt es also alles beim Alten: Unnötig lange Diskussion bremsen nötige Entscheidungen aus.