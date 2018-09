Neuer Straßenname fürs Gewerbegebiet

Matthias Henke

Gransee (MOZ) „Gewerbering“ heißen soll die Straße im neuen Granseer Gewerbegebiet Südost, das gerade am Ostrand der Stadt im Entstehen begriffen ist. Das empfahl der Stadtentwicklungsausschuss dem Rat zum Beschluss.

„Am Gewerbering“ war bereits bei der vergangenen Sitzung der Favorit der Verwaltung. Bei den Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschusses stieß dies aber auf wenig Gegenliebe und so erging ein Prüfauftrag an die Verwaltung, nochmal nach Alternativen zu suchen. Neben dem „Gewerbering“ wurde nun als Alternative die Verwendung des Namens des gesamten Gewerbegebietes ins Spiel gebracht, die Straße also „Gewerbegebiet Südost“ zu nennen.

Aus der Bürgerschaft waren ebenfalls zwischenzeitlich drei weitere Vorschlage eingegangen – „Granseer Businesspark“, „Park zum Erfolg“ und „Überfliegerpark“ –, wie Christian Tutsch, in der Verwaltung für Planung und Städtebau zuständig, erklärte. Die Nutzung des Areals für Gewerbe sollte auch am verwendeten Namen zu erkennen sein, so Fachbereichsleiter Nico Zehmke. Man habe ohne Erfolg nach einem historischen Bezug gesucht. Hinsichtlich eines topografischen Bezuges gebe es zwar ein „Großes Luch“ in der Nähe, doch diese Bezeichnung sei etwas beliebig. Ein Luch im Namen wecke bei Außenstehenden eher Assoziationen mit dem Rhinluch bei Kremmen. „Und Businessparks gibt es viele“, sagte Zehmke weiter.

Martina Erdmann (WG Granseer Land) warnte vor einer Verwechslungsgefahr bei der Postzustellung, wenn in unmittelbarer Nähe zwei Straße ein „Gewerbe“ im Namen haben. „Der Name muss nicht schön fürs Image sein, sondern eher in die Region gehen, etwas, das passt. Das Bethaniencenter in Neubrandenburg steht auch nicht im Gewerbegebiet, sondern an der Mirabellenstraße und das findet auch jeder“, sagte sie.

Als nicht unbedingt identitätsstiftend bezeichnete auch Nico Zehmke den Vorschlag „Am Gewerbering“. „Ob die anderen Vorschläge nun ironisch gemeint waren oder nicht, wollen wir nicht weiter erörtern. Fakt ist, weitere Vorschläge sind nicht eingegangen“, warb er für eine Entscheidung nicht erst in der nächsten Sitzung. „Irgendwann müssen wir zu Potte kommen“, pflichtete der Ausschussvorsitzende Peter Gogol (SPD) bei. „Am Gewerbering“ sei in Abgrenzung von „Am Gewerbepark“, dem Straßenamen im Gewerbegebiet Nordost, auch für Außenstehende zu lokalisieren. Zu eigen machte sich das Gremium dann aber noch den Vorschlag von Sigrid Schlauer (Bürger für Gransee), das „Am“ zu streichen und die Straße nur „Gewerbering“ zu nennen, um dazu beizutragen, Verwechselungen zu minimieren. So empfahl es das Gremium dem Plenum der Stadtverordneten zum Beschluss, mit der Gegenstimme von Erdmann.