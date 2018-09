Stefan Klug

Wattens (MOZ) Wer Swarowski hört, denkt glitzern. Und tatsächlich beschäftigt sich die vor mehr als 120 Jahren gegründete Firma in einem ihrer Hauptgeschäftsfelder mit der Herstellung und dem Schliff hochwertiger Kristalle, aus denen auch begehrter Modeschmuck hergestellt wird. Dennoch ist Swarowski mehr als nur Bling-Bling. Gerade am Firmensitz in Wattens steht der Name für ein Freizeiterlebnis der besonderen Art. Die Kristallwelten. Zum 100. Firmenjubiläum schuf niemand geringeres als der Multimedia-Künstler André Heller einen Erlebnispark, der mittlerweile zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Österreich gehört.

Mittelpunkt der Anlage ist ein grasbewachsener liegender Riese, in dessen Innern sich die der Renaissance entlehnten Wunderkammern befinden. Diese sollten einst all das Wissen der jeweiligen Zeit aufbewahren. Hier in Tirol geben sie anschaulich Einblick in die Welt des Kristalls und was damit alles erschaffen werden kann. Beteiligt waren daran eine ganze Reihe illustrer Künstler, die mit kleinen, großen oder besonders vielen der Glassteine Werke gestaltet haben, die ihresgleichen suchen. So kann man in jedem der Räume in eine völlig neue Welt eintauchen. Sei es die schrille und kunterbunte des Inders Manish Arora, der eiskalte und spektakuläre Kristallbaum „Silent Night“ von Tord Boontje und Alexander McQueen oder aber die Installation „55 Million Crystals“ von Musikproduzent Brian Eno. Hier verändert sich ein Bild aus Kristallen, Licht und handgemalten Bildern innerhalb weniger Sekunden immer wieder. Bis es ein zweites Mal zu sehen sein wird vergehen dann fast 350 Jahre.

Zurück im Tageslicht ist die Welt der Wunder aber noch nicht zu Ende. Denn im Garten rund um den charismatischen Kopf des Riesen trifft man auf Orte der Schönheit, Inspiration und Energie, der Sorgfalt, Ästhetik. International bekannte, aber auch regional bedeutende Künstler und Designer der zeitgenössischen Kunstszene und renommierte Architekten haben im Garten des Riesen ihre kreativen Spuren hinterlassen. Das Herzstück bildet die Kristallwolke, entworfen von Andy Cao und Xavier Perrot. Diese monumentale Installation aus rund 800 000 handgesetzten Kristallen schwebt über dem schwarzen Spiegelwasser und lädt die Besucher ein, für einen Moment innezuhalten und sich von der gewaltigen Wirkung von Kristall verzaubern zu lassen. Mit einer Fläche von etwa 1400 Quadratmetern ist dieses mystische Meisterwerk das größte seiner Art auf der Welt. Vor allem für jüngere Besucher bietet der Spielturm ein weiteres Highlight der mittlerweile 7,5 Hektar großen Anlage. Er ermöglicht neben einer ganz besonderen Raumerfahrung verschiedenste Spielerlebnisse, von Klettern, Schaukeln, Schwingen und Rutschen bis hin zu scheinbarem Schweben.

Soviel sehen, staunen und erleben macht Hunger. Und dafür sind „Daniels Kristallwelten“ die richtige Lösung. Das Restaurant bietet internationale, regionale und vor allem saisonale Küche mit einem eigenen Patisseriebereich. Das Besondere dabei: In dem hellen, lichtdurchfluteten Pavillon, entworfen von norwegischen Architekturbüro Snøhetta, hat man das Gefühl, direkt im Garten des Riesen zu sitzen. Und somit schließt sich der Kreis.

Niemand wird jedoch die Kristallwelten verlassen, ohne dem Store - natürlich dem größten seiner Art - einen Besuch abzustatten. Hier reiht sich Fashion- an Coutureschmuck, gibt es Mitbringsel für wenige Euro und Sammlerstücke für mehrere tausend. Man bekommt, was man erwartet, Bling-Bling und mehr davon...

Die Swarowski Kristallwelten befinden sich in Wattens/Tirol und sind täglich von 8.30 bis19.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene kostet 19 Euro, Kinder bis sechs Jahre sind frei, ebenso der Besuch des Stores. Kostenlos sind auch die Parkplätze unmittelbar am Gelände.