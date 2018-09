Postboten üben Umgang mit Hunden

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Man muss kein Briefträger sein, um in die Situation zu geraten: Am Zaun eines Grundstücks kommt einem der bellende Hofhund bedrohlich nah, womöglich steht sogar das Tor offen. Da Postzusteller nahezu täglich dieses Szenario erleben, schult die Deutsche Post ihre Angestellten in speziellen Hundetrainings.

Vom Neuruppiner Zustellstützpunkt aus werden montags bis samstags die Haushalte auf rund 6 000 Quadratkilometern angesteuert – von Meyenburg bis Fürstenberg und von Zehdenick bis Rathenow, sagte Betriebsleiter Klaus Buchwald. In jedem Ort, vor allem aber in den ländlichen Gebieten, gibt es auf fast jedem Hof einen Hund. Dass die auch mal dem Briefträger nachjagen und ihn beißen, ist keine Legende: 1 990 Unfälle mit Bissverletzungen hat das Unternehmen laut Pressesprecherin Tina Birke unter ihren 108 000 Zustellen deutschlandweit im vergangenen Jahr gezählt. Die zuständige Berufsgenossenschaft registriert sogar, an welchen Stellen der Hund zugeschnappt hat: zu 42 Prozent war der Unterschenkel betroffen, zu 23 Prozent Hüfte und Oberschenkel, bei zehn Prozent Unterarm und Handgelenk, bei sieben Prozent Hand und bei 18 Prozent wurden andere Körperteile verletzt. „Und jeder Biss ist einer zu viel“, betonte Birke.

Aus diesem Grund werden bei der Post regelmäßige Hundetrainings angeboten, bundesweit in diesem Jahr bisher 40. Eines davon fand am Montagnachmittag mit 22 Zustellern aus der Region in Neuruppin statt. Die Post hatte sich dafür den ehemaligen Polizeihundeführer Jürgen Cordts mit seinem Schäferhund Balou eingeladen. Bevor es für ein paar kleine Übungen nach draußen auf den Betriebshof ging, sprach Cordts über das Revierverhalten der Tiere und deren Körpersprache.

Für Hunde sei es ein ganz natürlicher Instinkt, ihr Revier gegenüber Fremden zu verteidigen. Zudem sei der Besuch des Postzustellers für den Hund auch ein Erfolgserlebnis mit Wiederholungseffekt: Der Hund bellt, wenn der Zusteller kommt. Sobald der Bote die Sendung abgeliefert hat, geht er wieder. Der Hund fühle sich in diesem Machtkampf als Gewinner – und das fast jeden Tag.

Auch bei der persönlichen Zustellung gibt es vieles zu beachten. „In erster Linie muss der Halter dafür sorgen, dass der Hund nicht aus dem Haus rennt, wenn der Postbote klingelt“, betonte Cordts. Passiert das doch, gelte es, Abstand zum Tier zu halten, ruhig zu bleiben, ihm aber nicht den Rücken zuzudrehen oder davon zu laufen. „Sie können auch mal auf einen kleinen zugehen und aufstampfen, häufig hilft das schon“, so Cordts. Oft bringe es auch etwas Sicherheit, zwischen sich und dem Hund eine Barriere aufzubauen. Das können die Posttasche, das Fahrrad oder auch das Paket sein. „In 95 Prozent der Fälle geht das gut“, so der Hundetrainer. Schnappt ein Hund doch einmal zu und hält fest, sollte sein Opfer nicht damit beginnen, Arm oder Hand wegzuziehen. „Das fordert den Hund nur heraus“, so Cordts.

Der Hundetrainer riet ebenfalls davon ab zu versuchen, sich dem Hund zum Freund zu machen und ihm beispielsweise Leckerlis mitzubringen. „Man sollte gar keinen Kontakt zum Hund aufbauen“, sagte er. Nicht nur, damit sich das Tier nicht an einen gewöhnt. Der Zusteller könne auch nicht wissen, was der Hund alles fressen darf und was nicht. „Vielleicht ist er auf etwas allergisch. Davon am besten die Finger lassen“, riet er.

Mandy Bartecki, Zustellerin im Raum Löwenberger Land und Gransee, kennt Situationen nur zu gut, wenn plötzlich ein fremder Hund vor ihr auftaucht. „Auf dem Dorf hat fast jeder einen“, sagte sie. Sie selbst habe auch einen Hund, der sei aber gut erzogen und brav. Für sie sei das Training sehr interessant gewesen. „Es hat geholfen, die Körpersprache des Hundes besser zu verstehen, um schon vorab zu wissen, wie er reagiert“, sagte sie nach dem Training. Sollte es mit einem Vierbeiner immer wieder Probleme geben,. rät Hundeexperte Cordts dazu, die Sendung einfach nicht zuzustellen: „Niemand muss sich dafür in Gefahr bringen.“ Wenn die Situation für den Zusteller zu gefährlich ist, informiert die Post die betroffenen Kunden auch darüber. „Wir bitten dann darum, dass der Briefkasten außerhalb des Grundstücks angebracht wird, wo nichts passieren kann“, so Klaus Buchwald. Reagieren die Hundehalter darauf nicht, müssen sie ihre Post selbst in der nächsten Filiale abholen. „Das macht dann aber so viel Arbeit, dass sich das Problem ganz schnell von alleine erledigt“, so Buchwald.