Zehdenick ohne Strategie für die Zukunft

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Um die Beauftragung eines Zukunftskonzeptes für die Stadt Zehdenick wird weiter hart gerungen. Mit Antrag und Gegenantrag traktierten sich Befürworter und -gegner. Am Ende gab eine Abstimmungsergebnis von vier zu vier, sodass die Entscheidung erst in der Stadtverordnetensitzung am 4. Oktober fallen dürfte.

Bei den „sehr unterschiedlichen Meinungen“ ist es auch im Hauptausschuss geblieben, so wie zuvor schon im Stadtentwicklungsausschuss, der sich einstimmig gegen die Bereitstellung von Haushaltsmitteln im kommenden Jahr ausgesprochen hatte. Dabei will Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) mit dem Strategie- und Marktingkonzept für „Zehdenick 2030“ eigentlich nur „zwei Dinge auf den Punkt bringen“. Eine Prioritätensetzung und ein Tourismuskonzept zu machen, das im Saldo alles mal aufgreifen soll, vielleicht auch unter direkter Beteiligung der Einwohner im Rahmen von Zukunftswerkstätten. Doch der schärfste Gegner eines solchen Konzeptes, der Abgeordnete Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick) pochte darauf, dass der Stadtentwicklungsausschuss sich ja auf einen Kompromiss geeinigt habe, der so nun auch durch den Hauptausschuss beschlossen werden müsse. Er habe große Zweifel, ob ein Konzept, das womöglich zehntausende Euro kosten werde, am Ende einen Nutzen für die Stadt habe. Zu schlecht seien die Erfahrungen, die man in der Vergangenheit mit ähnlichen Konzepten gemacht habe. Zum Teil seien diese Konzept völlig nutzlos gewesen, so Reinicke. Wir haben viele hunderttausend Euro für Quatsch ausgegeben. Ich bin lange noch nicht soweit, dass wir Geld für so eine Strategiepapier ausgeben.“ Dass die Stadt auch ohne ein Strategiepapier in den vergangenen 28 Jahren gut gefahren sei, betonte Reinicke. „Wir haben doch viel herausgeholt aus unserer Stadt und haben uns nicht viel vergeben.“ Und schon deshalb sehe er keinen Handlungsdruck, um nun auf die Schnelle ein solches Strategiepapier auf den Weg zu bringen. Sogar eine Sondersitzung der Stadtverordneten zu dem Thema regte Reinicke an, um so eine mögliche Aufgabenstellung zu formulieren. Ganz anders sah das Karin Schulze (WG Tonstiche) das Thema: „Ein Blick von außen wäre nicht schlecht. Die Verwaltung damit auch noch zu beauftragen, halte ich für nicht zumutbar.“

Bestärkt sieht sich Dahlenburg durch die jüngsten Hinweise des Immobilienentwicklers Tank, der am Voßkanal eine Ferienhaussiedlung errichten möchte. Die Stadt sei zwar schön, aber es fehlten Angebote insbesondere für Familien. „Wir haben Potenzial, das gehoben werden muss. Lasst uns dafür 2019 Geld in den Haushalt einstellen, sonst geht uns wieder ein Jahr verloren“, so Dahlenburg. Er sah nicht mehr an den mühsam erzielten Kompromiss gebunden, auf den sich der Stadtentwicklungsausschuss am 23. August einstimmig geeinigt hatte, nämlich zunächst nur formal der Erarbeitung eines Strategiekonzeptes zuzustimmen, aber noch keine Ausschreibung zur Findung eines externen Beratungsbüro zu verlassen. Einen solchen Freibrief wollte der Fachausschuss dem Bürgermeister nicht ausstellen. Der aber wollte sich damit nicht zufrieden geben und erhielt aus der eigenen Fraktion Unterstützung. „Der Blick ist ein anderer, wenn ein Externer drauf schaut“, sprang Hartmut Leib (SPD) dem Verwaltungschef bei. Mit der Zeit setze ja auch Betriebsblindheit ein. Dass die Stadt schon jetzt mit ihrer Aufgabenstellung am Rande der Belastbarkeit arbeitet, warf Claus-Dieter Wilksch (Die Linke) in die Diskussion: „Wir schaffen es schon jetzt kaum, alle Investitionen zu realisieren.“