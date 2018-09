Waldbrand bei Oranienburg gelöscht

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Dürre und Hitze halten die Feuerwehren in den Wäldern weiterhin in Atem. An der Friedrichsthaler Chaussee in Oranienburg gingen am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr rund 1 000 Quadratmeter Waldboden in Flammen auf.

In der Nähe arbeitende Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hatten nach Auskunft der Leitstelle Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte aus Oranienburg und umliegenden Orten rückten mit sechs Fahrzeugen aus und brachten den Brand unter Kontrolle. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet. Gegen 16 Uhr wurde Feuerwehr wegen Rauchentwicklung an den Berliner Stadtrand nahe der A 111 bei Hennigsdorf gerufen. Es stellte sich bei der Lagerkundung als Fehlalarm heraus-