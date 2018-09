Brand in Potsdamer Kleingartenanlage

dpa

Potsdam (dpa) Ein 41-jähriger Mann ist bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Potsdam verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Anwohner der Anlage an der Heinrich-Mann-Allee gegen Mitternacht ein zischendes Geräusch und einen lauten Knall aus dem Garten gehört. Anschließend sei eine Stichflamme aufgestiegen. Das Feuer habe sich auf die umstehenden Bäume ausgebreitet.

Alarmierte Polizisten mussten wegen des hohen Funkenfluges ein Haus in der Nähe der Anlage vorübergehend evakuieren. Der 41-jährige Anwohner, der versucht hatte die Flammen zu löschen, kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Zunächst wurde von zwei Verletzten berichtet.

Rund 30 Feuerwehrmänner waren bei dem nächtlichen Brand in der Kleingartenanlage am Brauhausberg im Einsatz. Nach rund einer Stunde sei der Brand gelöscht, sagte ein Feuerwehrsprecher. Laut Polizei wurden zwei Schuppen, ein Pavillon und umstehende Bäume beschädigt.

Warum das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit noch unklar. „Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen“, sagte Polizeisprecherin Juliane Mutschischk. Am Mittwoch suchten Kriminaltechniker die Anlage nach Spuren ab. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können.