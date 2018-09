Mehr als 1000 Besucher erwartet

Wiebke Wollek

Velten Goldene Chihuahuas, die einst als Anziehpuppen für einen Hundemoden-Schöpfer dienten oder aus Beton gegossene Miniatur-Autobahnkreuze, die auf den ersten Blick an Kirchenfenster erinnern – diese und zahlreiche anderen Werke sind am Wochenende beim Kunstlicht-Festival im Veltener Gärtnerhof zu sehen.

Inspiration hat sich Susanne Piotter auf ihren Reisen durch die Balkan-Region mit seinen brutalistischen Bauten geholt. Brutalistische Architektur, das bedeutet vor allem: Viel roher Beton. Unverputzter Sichtbeton – auf Französisch „béton brut“ – gab dem klotzigen Architektur-Stil seinen Namen. Artefakte in Miniaturformat hat die Berlinerin, die an der Kunstakademie in Maastricht studiert hat, genau nach diesem Vorbild kreiert. Aus Beton sind auch die von Susanne Piotter gefertigten Autobahnkreuze. Verkleinert und wie bei einer Draufsicht nur auf ihre Kreuzungslinien beschränkt, wirken diese symmetrischen Gebilde auf den ersten Blick wie gotische Kirchenfenster. Drei Typen von Autobahnkreuzen hat werden beim Kunstlicht-Festival am Wochenende zu sehen sein: Turbine, Malteser und Kleeblatt, die in Deutschland am häufigsten verwendete Bauart. „Es sind nicht alle genau symmetrisch. Es hängt davon ab, wie viele Auffahrten es gibt“, erklärt die Künstlerin.

Symmetrie, das ist das diesjährige Motto des Festivals, das schon zum neunten Mal Künstler aus ganz Berlin und Brandenburg mit ihren teils außergewöhnlichen Werken nach Velten holt. „Wir gucken uns jedes Jahr nach neuen Akteuren um“, erklärt die Museumspädagogin Imke Küster, die das „Kunstlicht“ 2010 gemeinsam mit Volker Gnadt, dem Inhaber des Gärtnerhofs, initiiert hat. Beide verbindet die Liebe zur Kunst. „Als ein befreundeter Künstler vor zehn Jahren in Berlin keine Galerie finden konnte, in der er seine Werke ausstellen konnte, kam die Idee auf, es einfach mal hier im Gärtnerhof zu versuchen“, erinnert sich Imka Küster. „Das war ein Experiment, aber es wurde positiv angenommen“, erzählt die Kuratorin.

Bisher glich keines der Festivals dem im Vorjahr. Völlig unterschiedliche Erlebnisse seien auch der Besuch des Festivals am Tag und in der Dunkelheit am Abend. „Nachts strahlt alles in verschiedenen Farben, das ist etwas ganz Besonderes und veranlasst viele Vorbeifahrende, anzuhalten und zu schauen“, sagt Imke Küster.

„Ist der nicht goldig?“, fragt Antje Gratzik mit Blick auf ihren goldfarbenen Chihuahua. Der war mal eine Sonderanfertigung für einen Schöpfer exquisiter Hundemode. „Er wollte einen stehenden, einen sitzenden und einen liegenden Hund haben, die er für seine Fotoshootings in Jäckchen oder Mäntelchen gesteckt hat“, erzählt die Künstlerin. Anfang Juli wurde sie von Imke Küster auf der Open Air Galerie an der Berliner Oberbaumbrücke entdeckt und gefragt wurde, ob sie nicht im September nach Velten kommen möchte. „Velten war auf jeden Fall ein Begriff, wegen der Bollhagen-Keramik und der alten Ofenfabrik“, sagt die Berlinerin. „Trotzdem bin ich dann erstmal zum Gärtnerhof gefahren, um mir ein Bild zu machen.“ Die Ausstellungsfläche zieht sich auf 500 Quadratmetern vom Verkaufsareal bis hin zum historischen Heizhaus.

Festival „Kunstlicht“ auf dem Gärtnerhof, Pinnower Chaussee 35, Freitag von 19 bis 22 Uhr, Sonnabend von 10 bis 22 Uhr und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.