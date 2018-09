Ab 2019 wieder Mieterhöhungen

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Seit dem Stopp Mitte 2017 hat es keine Mieterhöhungen mehr gegeben. Fürs kommende Jahr müssen sich Mieter der WHG allerdings wieder auf „Anpassungen“ einstellen. Das Konzept dafür, vom Aufsichtsrat bereits beschlossen, hat das Unternehmen jetzt öffentlich vorgestellt.

Gilt die Resonanz als Gradmesser für das Interesse und für die Brisanz des Themas, dann käme der Beobachter zum Schluss: Eberswalde hat alles, nur kein Mietenproblem. So beinahe verschwindend gering war die Beteiligung an der Informationsveranstaltung „Wohnen und Mieten bei der WHG“ am Dienstagabend. Gleichwohl: Nach der Präsentation des Konzeptes zur Entwicklung der Mieten durch Hans-Jürgen Adam, Geschäftsführer des kommunalen Wohnungsunternehmens, entspann sich eine lebhafte, zum Teil kontroverse, aber durchaus sehr konstruktive Debatte. Eine Diskussion, die vor allem durch die jungen Eberswalder getragen wurde.

Doch zunächst zur Strategie der WHG. Adam sprach über die aktuelle Lage der Gesellschaft, über die Marktsituation, über die Herausforderungen des demografischen Wandels, über Konkurrenz und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und leitete daraus für die GmbH die Notwendigkeit ab, jährlich mindestens eine zweiprozentige Mietsteigerung über den gesamten Bestand zu realisieren. Dies, so Adam, entspreche auch der Steigerung der vergangenen Jahre. Was keinesfalls bedeutet, dass Mieter jährlich mit einer Erhöhung rechnen müssen. Selbstverständlich seien gesetzliche Grundlagen zu beachten, wie etwa Sperrfristen, hieß es.

Die zweiprozentige Steigerung diene dem Ausgleich der Inflationsrate sowie des Werteverzehrs. Zirka 60 Prozent des Zuwachses sollen auch künftig aus Neuvermietungszuschlägen sowie Modernisierungsumlagen generiert werden, so Adam, und „nur“ 40 Prozent aus „Anpassungen“ bei Bestandsmieten.

Um diese „Anpassungen“ künftig transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten, habe die WHG gemeinsam mit ihrem Wirtschaftsprüfer eine „einheitliche Verfahrensweise“ zur Berechnung entwickelt. Ein Verfahren, das laut Geschäftsführer pro „Wirtschaftseinheit“ geführt wird. Entscheidungsgrundlage sei ein „objektkonkreter Steckbrief“ mit Kennziffern. Adam sprach über Formeln, über den Cashflow, über „Mietanpassungspotenziale“ und Instrumente (wie den Mietspiegel), um letztlich zu versichern, dass die WHG mit Augenmaß agiere und dass beispielsweise auch die soziale Vertretbarkeit von Erhöhungen, die Mieter- und Einkommensstruktur bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Zu den Prämissen der Geschäftspolitik der WHG gehöre der Grundsatz: „Liquidität vor Rentabilität.“ Gleichzeitig wolle man den Leerstand, der aktuell bei immerhin elf Prozent liegt, in vier Jahren auf drei Prozent senken.

Eine Ansage, die prompt die jungen Eberswalder auf den Plan rief. Leerstand, sozial verträgliche Mieten, teure Sanierungen, Komfort – das sind die Themen, die Studenten, Berufsanfänger umtreiben. Das „Schillerquartier“ sei sicher schön anzusehen und bei der Mittelschicht nachgefragt, für Studenten aber „unbezahlbar“, gab ein junger Mann zu bedenken. Dabei wollen auch die Jüngeren in der Altstadt wohnen und nicht nur ins Brandenburgische Viertel verwiesen werden. Man könne sehr gut mit weniger Komfort leben. Doch die WHG verdränge die jungen Mieter immer mehr. Die Rede war von der Danckelmannstraße 1, der Weinbergstraße 12 und der Brunnenstraße 14. Zieht ein Mieter aus, lasse die WHG keinen Nachzug zu, sondern ließe die Wohnung lieber leer stehen, hieß es. Adam verwies auf „technische Mindeststandards für eine Vermietung“, ein Argument, das die Jugend nicht unbedingt überzeugte. Der Stadtverordnete Hans Mai wiederum brach eine Lanze für die jungen Leute. Für Studenten, aber auch Künstler, Kreative, die aus Berlin nach Eberswalde ziehen. „Wir wollen mit jungen Leuten wachsen“, betonte er und forderte die WHG auf, dies zu unterstützen. Etwa mit alternativen Wohnprojekten.