Zu Fuß von Neuseeland bis Afrika

Leckere Wurzeln: Bei der Wanderung wurde auch die Pflanze Topinambur am Bretterschen Graben passiert. Sie gehört zur Gattung der Sonnenblumen. Ihre Knollen im Boden sind essbar. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Kräuterkunde: Katrin Braune (Mitte) auf ihrer Wanderung am Bretterschen Graben mit zwei ihrer Gäste. Rund um Erkner klärt sie im gemütlichen Tempo über Kräuter, Pflanzen und Landschaft auf. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) In „Neuseeland“ an der Brücke ist der erste Stopp. Unterhalb des gelben Schilds mit dem Namen des Wohngebiets macht Katrin Braune mit ihren vier Teilnehmern eine kurze Pause. Um neun Uhr hat sich die Gruppe getroffen, nachdem ihnen zuvor die Leiterin den Startpunkt per Telefon bekannt gegeben hat. „Jede Tour ist ein wenig anderes. Und die Gruppen sollen nicht zu groß werden“, erklärt Katrin Braune.

Weiter geht es am Kinderarzt vorbei auf den Wiesenweg. „Ich lerne hier neue Leute kennen. Und die Führung ist gut vorbereitet“, sagt Evelyn Nadler, die die Gruppe an der Brücke in der Seestraße verlassen muss. Ab da geht es auf dem Trampelpfad entlang. Links liegt der träge Brettersche Graben, rechts wuchert die Natur, wie zum Beispiel wilder Hopfen. Gleich einem Dach breitet sich das Gewächs mannshoch aus; die grün-klebrigen Blüten eignen sich als Tee. „Der ist gut gegen Schlafstörungen und Wechseljahresbeschwerden“, klärt Katrin Braune auf.

Im November begann sie, ehrenamtlich Wanderungen für ihre Bekannten anzubieten. Nachdem sie anderthalb Jahre ein Tourismusbüro geleitet hat, will die 53-Jährige sich breiter aufstellen: Neben den Wanderungen in Erkner – fünf Euro pro Gast – bietet die geborene Berlinerin auch Touren im Osten der Hauptstadt an.

Eine meterbreite Lücke zwischen den Bäumen offenbart einen weiten Blick auf die angrenzenden Wiesen des Grabens. „Die werden gewerblich genutzt“, sagt die Führerin – und deutet vor sich auf das nächste Medikament aus der Natur: Blühende Brennsesseln. „Mein Mann streut sie sich übers Essen.“ Denn die grünen Blätter seien gut für den Haarwuchs. Und gegen Blattläuse helfe einen Eimer mit Wasser und Brennsesseln drei Wochen lang stehen zu lassen, bis er „stinkt, wie die Hölle“, sagt Braun lachend. Diesen Sud verteilt sie dann auf ihre Blumen.

Fred Perniß ist extra aus Schöneiche gekommen, um sich in der Mitte der Woche ein wenig in der Natur zu entspannen. Zusammen mit Sigrid Fackelmann rätselt er, ob das nächste Exemplar am Wegesrand Wasserdost oder wilder Majoran sein könnte. „Ne, Majoran ist kleiner“, meint er. Getrocknet sieht Wasserdost wie Zuckerwatte aus – und soll als Tee die sexuelle Lust steigern, berichtet Katrin Braune. Die Gäste schmunzeln.

Oberhalb üppiger Brombeersträucher thront ein Stück weiter ein alter Jägersitz. „Hier wütet die Jugend“, kommentiert Braune die leeren Bierflaschen und Chipstüten. Kurz danach eröffnet sich rechter Hand ein Blick auf mehrere Einfamilienhäuser. „Dort in Afrika wohne ich“, sagt eine der Teilnehmerinnen über ihre Siedlung. Nachdem die Wandertruppe einen Jogger vorbeigelassen hat, sind sie an diesem Vormittag wieder ganz für sich. Ein Strauch dunkler Beerenfrüchte ist der nächste Halt. „Roh ist Holunder giftig“, erklärt Braune. Aber durchs Erhitzen eigne er sich als leckerer Saft oder für Marmelade. Nachdem Katrin Braune und ihr Mann die typischen Sachen wie Petersilie oder Erbsen im Garten jahrelang angepflanzt hatten, schaute er sich auf der Wiese nebenan um. Seitdem gibt es bei Braunes selbstgebrannten Schnaps mit 52 Kräutern, Marmelade aus Tomaten oder Hagebutten-Tee.

Nach dem Krieg sei das alte Wissen über Wildkräuter, -blumen und -früchte weg gewesen, sagt die Erkneranerin. Doch nach der ersten Konsumwelle beobachtet Katrin Braune nun auch wieder bei jüngeren Leuten ein gesteigertes Interesse an Hausgemachtem und Naturwissen.

An der alten Pumpstation, die das Wasser vom Bretterschen Graben in die nahe liegende Spree beförderte, entdecken die Anwesenden gelben „Topinambur“; holt man die Knollen der Pflanze aus dem Boden, können diese verspeist werden.

Schließlich führt der Rückweg über die Wuhlhorster Straße, an den drei Kolonistenhäusern vorbei bis ins Stadtzentrum. „Es war unterhaltsam und lehrreich“, ist sich die Gruppe am Ende einig.

Anmeldungen unter Tel.: 0173 9330094 sowie 0336 222526.