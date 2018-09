Sechs Treffer pro Partie

In höchster Not: Sven Lepinski bekam in einer unübersichtlichen Aktion mit einer Spielertraube am Elfmeterpunkt ein Geschoss aus 20 Metern serviert. Der MSV-Schlussmann wehrte den Ball nach rechts ab. © Foto: Matthias Haack

Treff der Namensvetter: Gleich vier Alt-Herren-Kicker namens Christian standen am Sonntag in aller Frühe auf dem Gildenhaller Platz, als der Pokalsieger den Kreismeister empfing. Auf der einen Seite Christian Stölke (in Weiß) vom MSV, auf der anderen Christian Podorf (in Blau), Christian Hein und Christian Prasse. Die Gäste setzten sich deutlich gegen erheblich geschwächte Gastgeber mit 6:0 durch. Diese Szene zeigt einen Zweikampf der beiden Kapitäne. © Foto: Matthias Haack

Jens Hasenkopf

Ostprignitz-Ruppin Die Alt-Herren-Kicker des MSV 1919 Neuruppin haben mit dem 6:0-Sieg beim SV Union ihre Bilanz in den Stadtduell aufgefrischt. Mit diesem unerwartet klaren Auswärtssieg liegt der amtierende Kreismeister allein vorn in der Tabelle.

SpG Herzberg / Langen –

SG Linum 3:1 (1:1)

Tore: 1:0 Niels Keye (23.), 1:1 Frank Herkner (26.), 2:1 Stefan Engelhardt (44.), 3:1 Abdugani Turgut (71.)

Manuel Heidowitzsch vom Gastgeber sprach von einem Spiel, was keinen von den Sitzen riss. Beide Seiten taten sich sehr schwer. Erst der Führungstreffer durch Engelhardt brachte etwas Linie ins Spiel der Spielgemeinschaft. Doch mehr als das 3:1 war nicht erreichbar. Beide Partnervereine befinden sich wohl noch in der Findungsphase. Ex-MSVer Mike Beyer machte bei seinem ersten Einsatz eine gute Figur im Kasten der Herzberger.

SV Union Neuruppin –

MSV Neuruppin 0:6 (0:1)

Tore: 0:1 Christian Stölke (3./Foul-Elfmeter), 0:2, 0:3 Martin Dombrowski (48., 65.), 0:4 Enrico Hinzer (65.), 0:5 Christopher Arndt (70.), 0:6 Stölke (77.)

„Der Sieg des MSV geht in Ordnung, aber etwas mehr Glück auf unserer Seite und die eine oder andere anders gefällte Entscheidung hätte die Höhe des Ergebnisses doch nach unten beeinflusst”, so Dirk Struckl. Union hatte im Spitzenspiel arg mit Personalproblemen zu kämpfen. Zehn Gesunde und ein Angeschlagener verkauften sich trotzdem gut gegen den qualitativ gut aufgestellten Gast. Zur Pause wäre ein 1:1 drin gewesen, doch MSV-Torwart Sven Lepinski hatte bei einem starken Schuss aus 20 Metern etwas dagegen und lenkte den Ball um den Pfosten. In Hälfte zwei haderten die Unioner mit einigen Abseitsentscheidungen des Referees Korab Hoti. Union setzte auf Konter und bemühte sich, den Gegner vom Tor fern zu halten. Aber die individuelle Klasse der MSV-Akteure setzte sich durch.

Dank des Sieges übernahm der MSV die Führung in diesen Vergleichen: Aus den vergangenen zwei Jahren sind die Mannen vom Westufer dreimal als Sieger vom Platz gekommen, Union verharrt bei zwei Erfolgen.

SV 90 Fehrbellin –

TuS Wildberg 0:5 (0:4)

Tore: 0:1 Alexander Kositzki (22.), 0:2 Mike Krüger (26.), 0:3, 0:4 Kositzki (35., 39.), 0:5 Krüger (64.)

Fehrbellin konnte in keiner Weise spielerisch an den erfolgreichen Saisonauftakt anknüpfen und erwischte gegen TuS einen rabenschwarzen Tag. Bei den Gegentoren half die Abwehr intensiv mit, so die Verantwortlichen des SV 90 enttäuscht. Wildberg war in diesem Spiel zwar nicht quantitativ, aber qualitativ gut aufgestellt. „Wenn fast alle Leistungsträger in der Startelf stehen, können wir was erreichen und können die knapp besetzte Ersatzbank verkraften“, so der Wildberger Spieler Lutz Kahnert (Gastspieler vom SV Blau-Weiß Walsleben).

SV Eintracht Alt Ruppin –

SV Protzen 4:0 (3:0)

Tore: 1:0, 2:0 Michel Duschek (8., 32.), 3:0 Robert Wolff (39.), 4:0 David Armbrüster (46.)

„Heute hätten wir mal was für das Torverhältnis tun können, aber was wir an Chancen versieben! Immer die alte Leier“, berichtete Dirk Salzsieder von der Eintracht. Mit dem 3:0 zur Pause war eigentlich schon alles klar. Protzen hatte nur eine nennenswerte Chance: Ein Freistoß der Gäste in Richtung Pfostennähe wurde vom Keeper Marco Leppin noch rausgekratzt. „Ein Lob auch an den Protzener Torwart Enrico Schack, der ein ums andere Mal seine Klasse zeigte und die Niederlage in Grenzen hielt“, so Salzsieder. „Aber nach drei Spieltagen geht´s schon wieder los: Verletzte und Kranke ohne Ende. Nur ein Mann auf der Bank.“

TuS Dabergotz –

Rheinsberg 4:7 (3:4)

Tore: 0:1, 0:2 René Korinke, 0:3 Matthias Großkreutz (Eigentor), 0:4 Marcus Hoffer, 1:4, 2:4 David Pöhl, 2:5 Nico Bamberg, 3:5 Pöhl (Foul-Elfmeter), 3:6 Hoffer, 3:7 Benny Lammel, 4:7 Robert Herzog

Die Partie musste Philipp Gotscha vom Gastgeber leiten, da der angesetzte Schiri am Sonntagmorgen nicht erschien. Es wurde kein Spielbericht online angefertigt. Die Heimelf wollte gegen Rheinsberg unbedingt den ersten Dreier einfahren. Dies ging am Sonntag gründlich daneben. Rheinsberg machte Nägel mit Köpfen und ließ die Dabergotzer Abwehr ein ums andere Mal schlecht aussehen. Nach dem Anschlusstreffer, Elfmeter durch David Pöhls, keimte Hoffnung bei den Rot-Weißen auf. Doch Rheinsberg zog kurze Zeit auf 3:7 davon. TuS versuchte alles, doch Rheinsberg hatte keine Mühe, die Dabergotzer Bemühungen im Keim zu ersticken. Mehr als ein Treffer war dem Gastgeber bis zum Schlusspfiff nicht mehr vergönnt.