Sanches beginnt gegen Ex-Club Benfica - Müller auf der Bank

dpa-infocom

Lissabon (dpa) Niko Kovac bietet überraschend bei seinem Champions-League-Debüt als Trainer am Abend in Lissabon den Portugiesen Renato Sanches in der Startformation des FC Bayern München auf.

Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt gegen seinen Ex-Club Benfica Lissabon im ausverkauften Estádio da Luz zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz in dieser Saison.

Nationalspieler Thomas Müller sitzt zunächst auf der Bank und muss auf seinen 100. Champions-League-Einsatz warten. In der Offensive bietet Kovac neben Robert Lewandowski die Routiniers Franck Ribéry und Arjen Robben auf den Flügeln sowie den Kolumbianer James Rodríguez auf. Der angeschlagene Spanier Thiago (Zehenblessur) steht nicht im Kader.