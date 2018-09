Innenminister regt Partnerschaften an

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Innenminister Karl-Heinz Schröter hat für Eisenhüttenstadt vorgeschlagen, gemeinsame Streifen von Polizei und Mitarbeitern des Ordnungsamtes einzurichten.

In Cottbus habe man damit gute Erfahrungen gemacht, sagte Schröter am Dienstagabend bei einer Veranstaltung zum Thema Sicherheit, zu der der SPD-Ortsverband eingeladen hatte. Ordnungswidrigkeiten könnten so gleich von der Polizei aufgenommen werden. Auf der anderen Seite sei der Polizist immer in Begleitung eines zweiten Kollegen. „Das erhöht die Schlagkraft“, warb Schröter.

Bürgermeister Frank Balzer (SPD) zeigte sich offen für den Vorschlag. Es gelte auch darüber zu sprechen, ob das Ordnungsamt personell verstärkt müsse. „Um mehr Präsenz zu zeigen, brauchen wir auch mehr Personal.“ Das sei ein Thema, das in der Haushaltsberatung im Dezember eine Rolle spielen werde, kündigte der Bürgermeister an. Kritik an der bisherigen Praxis kam von Landrat Rolf Lindemann (SPD). Die Ordnungsämter seien „suboptimal organisiert“. „Wir machen uns einen schlanken Fuß auf Kosten der Polizei. Am Freitag ab 13 Uhr ist dort niemand mehr erreichbar.“

Karl-Heinz Schröter regte darüber hinaus an, ob es nicht sinnvoll sei, in Eisenhüttenstadt eine Sicherheitspartnerschaft ins Leben zu rufen. Fünf Sicherheitspartnerschaften gibt es im Landkreis, unter anderem in Schöneiche und Woltersdorf. Dabei laufen aufmerksame Bürger Streife. „Sie schaffen ein Stück mehr Sicherheit“ Jürgen Huber, Leiter der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt betonte, dass es sich dabei nicht um eine Bürgerwehr handelt. „Die Mitglieder der Sicherheitspartnerschaft haben keine hoheitlichen Rechte.“ Der Part der Polizei sei, beratend tätig zu werden. „Solch eine Sicherheitspartnerschaft muss von den Bürgern aber auch gewollt werden.“

Auch für diesen Vorschlag zeigte sich Frank Balzer offen. Allerdings schränkte er ein. Vor einigen Jahren habe es schon einmal einen Vorstoß gegeben. Doch da hätten sich Personen gemeldet, „die wir nicht wollten“.

Die Polizei setzt nicht nur auf das Ehrenamt oder die Kooperation mit anderen Behörden. Karl-Heinz Schröter wiederholte, dass in Frankfurt und Eisenhüttenstadt fünf zusätzliche Streifenwagen unterwegs seien. „Wenn es nötig ist, werden wir das auch weiter verstärken“, bekräftigte der Innenminister. Man wolle damit signalisieren, dass die Polizei mehr Präsenz zeige. Darüber hinaus gibt es auch eine Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundespolizei. So wurde eine gemeinsame Fahndungsgruppe eingerichtet, mit Beamten aus der Bundes- und Landespolizei, die unter anderem auch in Eisenhüttenstadt tätig ist.