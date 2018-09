Ökobauer spricht von Kontrollwahn

Ines Weber-Rath

Jahnsfelde (MOZ) Frank Prochnow spricht von „Behördenwillkür“ und „Kontrollwahn“. Der Chef der Öko Agrar GmbH Jahnsfelder Landhof hat derzeit alle Hände voll zu tun, um das Winterfutter für seine Tiere – Rinder und Schweine – zu sichern. Denn auf den Flächen seines Bio-Betriebes ist wegen der lang anhaltenden Dürre zu wenig Grünfutter heran gewachsen. Außerdem läuft die Kartoffelernte und sind Prochnow und seine Mitstreiter – elf Stamm- und einige Saisonkräfte – in die Herbstbestellung gestartet. Und dann das: Für den 30. August hatte sich das Veterinäramt zur Kontrolle angesagt. Fünf Kontrolleure hätten rund sechs Stunden lang unter anderem überprüft, ob alle Tiere Ohrmarken tragen, richtig gefüttert und getränkt werden, berichtet der Jahnsfelder Bio-Bauer.

Seit elf Jahren leitet Frank Prochnow den Landhof, der seine Produkte auch veredelt, vorwiegend in Berlin vermarktet und den Titel „Demonstrationsbetrieb des ökologischen Landbaus“ trägt. Doch einen solchen Kontroll-Reigen hat er noch nicht erlebt. Am 11. September seien Mitarbeiter des Lebensmittelüberwachungsamtes gekommen und einen Tag darauf hätten ihn Kontrolleure der unteren Wasserbehörde sowie Futtermittel-Kontrolleure heimgesucht, so Prochnow.

Hintergrund ist, dass der Jahnsfelder Betrieb vom Landwirtschaftsministerium für die Tiefenkontrolle im Rahmen des so genannten Cross Compliance ausgewählt worden ist. Solche Kontrollen schreibt die EU für Empfänger von Agrarsubventionen vor. Doch müssen sie ausgerechnet in der arbeitsintensivsten Zeit der Bauern stattfinden? Die Kontrolleure aus dem Zentralen Technischen Prüfdienst des Landes und den verschiedenen Behörden des Landkreises hätten ab der Computerauswahl der zu kontrollierenden Betriebe, die oft erst im Sommer erfolgt, bis etwa Ende November Zeit, sagt der Leiter des Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (ALU) des Landkreises, Jan Paepke. Und: In der Regel würden die Kontrollen koordiniert.

Bei Frank Prochnow, der schon drei Jahre in Folge GPS-Vermessungen seiner Betriebsflächen hinter sich hat und sich damit wie ein Subventionsbetrüger behandelt sieht, steht in der kommenden Woche noch die große Biokontrolle im Auftrag des Biolandverbandes durch ein externes Büro an. Veranschlagt seien dafür rund zehn Stunden, sagt der Bio-Bauer. Er sieht sich und seine Zunft durch die Gesellschaft unter Generalverdacht gestellt, die Verbraucher zu betrügen. Denn kaum eine Branche sonst werde so kontrolliert.

Ihm vergehe angesichts dessen allmählich die Lust auf ehrenamtliches Engagement, sagt Frank Prochnow, der sich unter anderem in der Jahnsfelder Ortsfeuerwehr und Jägerschaft engagiert und Mitglied im Vorstand des Biolandesverbandes Ost ist.