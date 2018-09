Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Sparkasse Märkisch-Oderland nimmt die Kündigung von rund 3000 Prämiensparverträgen nicht zurück. Das erklärte Sparkassen-Vorstand Uwe Schumacher bei einer von MOZ-Chefredakteur Claus Liesegang moderierten Podiumsdiskussion im Strausberger STIC am Mittwoch.

„Wir werden das Rad nicht zurückdrehen.“ Das war die unmissverständliche Botschaft von Sparkassen-Vorstand Uwe Schumacher vor mehr als 100 Zuhörern, darunter einige Mitarbeiter der Bank, bei der STIC Wirtschaftsfördergesellschaft. Die Sparkasse MOL werde an den Kündigungen festhalten, erklärte er auf die Frage von Claus Liesegang, ob es denn die Möglichkeit gebe, Kompromisse zu finden, die auch die Rücknahme von Kündigungen beinhalten.

Es gebe zwei Arten von Verträgen, sagte Schumacher: „Die, die über 25 Jahre laufen, mit einer 50-prozentigen Prämie im letzten Jahr. Die kündigen wir nicht. Und es gibt die Verträge, die nach 15 Jahren kündbar sind.“ In diesen etwa 3000 Fällen seien entsprechende Schreiben an die Kunden verschickt worden. Man stütze sich auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes (OLG) in Naumburg, wonach die Verträge mit der 15-jährigen Laufzeit gekündigt werden könnten. „Wir haben uns bewusst für diesen Weg entschieden, weil wir denken, dass wir im Recht sind. Wir zeigen hier lieber klare Kante, als zu versuchen, die Leute aus ihren Verträgen herauszuberaten.“ Schumacher bestätigte, dass die Widerspruchsfrist zum 30. September ende. Egal, wie die Kunden sich entschieden, das angesparte Geld stünde ihnen danach strafzinsfrei zur Verfügung.

Heftiger Gegenwind kam nicht nur von vielen enttäuschten und aufgebrachten Sparkassenkunden aus dem Publikum, sondern auch von Christian A. Rumpke, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Brandenburg. Letztere war Veranstalter der Podiumsdiskussion unter dem Motto „Öffentlich-rechtliche Banken sind (auch nicht?) besser“. Die Sparkasse habe mit Flyern um die Jahrtausendwende für das Prämiensparen geworben und von einem Produkt gesprochen, das für finanzielle Sicherheit im Alter sorgen solle. „Im Kleingedruckten erhielt man den Eindruck, dass immer nur der Sparer kündigen kann“, sagte er. Die Vorgehensweise, den Kunden erst zu kündigen und dann ein individuelles Gesprächsangebot zu unterbreiten, nannte er „die Methode erst schießen, dann nachfragen. Sie haben die Kunden, die einem öffentlich-rechtlichen Geldinstitut vertrauten, ja nicht locker zum Kaffee eingeladen, sondern ihnen eine Kündigung ins Haus geschickt“, betonte Rumpke.

Das Thema sei höchstrichterlich noch nicht ausgefochten. „Sie spielen ihre starke Position aus und preschen vor“, ging Rumpke auf den Umstand ein, dass die Sparkasse MOL die bislang einzige von elf Sparkassen in Brandenburg sei, die Prämiensparern gekündigt habe. Bei der Verbraucherzentrale seien inzwischen 50 Kunden zu diesem Thema vorstellig geworden. „Das ist für uns schon das Indiz eines Massenvorfalls, zumal es viele weitere Kunden gibt, die direkt zum Anwalt gegangen sind.“

Martin Ebers, Privatdozent von der juristischen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin, erklärte ebenfalls, dass die rechtliche Lage bei diesem Thema noch nicht geklärt sei. „Bisher gibt es noch keine höchstrichterlichen Entscheidungen auf Ebene des Bundesgerichtshofes und des Europäischen Gerichtshofes.“ Die von Schumacher zitierte Entscheidung des OLG Naumburg sei die eines einzelnen Gerichtes. „Es ist nicht gesagt, dass andere OLGs genauso entscheiden.“ Das OLG in Stuttgart habe zum Beispiel anders als das Naumburger die Auffassung vertreten, dass das Werbeverhalten und die darin gemachten Versprechungen relevant für die Verträge seien. Ebers erklärte, dass Verträge grundsätzlich einzuhalten sind. Den Grundsatz, dass geänderte Voraussetzungen am Markt wie eine Niedrigzinsphase eine Kündigung rechtfertigen, gebe es nicht. Unter anderem damit hatte die Sparkasse die Kündigungen begründet.

Schumacher wollte auf mehrfache Nachfrage keine Zahl nennen, die die Sparkasse ausgleichen müsste, wenn sie die Kündigungen zurücknähme. „Es sind nicht nur 10 000 Euro, sonst würden wir hier nicht sitzen.“ Man werde den von der Kündigung betroffenen Kunden anbieten, das angesparte Geld noch für ein weiteres Jahr zu einem Zinssatz von 1,2 Prozent anzulegen.

Rumpke kündigte an, dass die Verbraucherzentrale darüber nachdenke, mit einer Musterfeststellungsklage gegen die Sparkasse vorzugehen. „Dieses Instrument ist ab 1. November möglich“, sagte er und versprach dem Publikum: „Wir bleiben an dem Thema dran.“