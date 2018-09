Zustimmung für Kita-Schutzhütten

FOS

Biesenthal Die Stadtverordnetenversammlung hat mit neun Ja- und drei Nein-Stimmen mehrheitlich ihr Einvernehmen für die Errichtung von Schützhütten und einer Trockentoilette zur Eröffnung einer Waldkita erteilt. Sie soll auf einem Grundstück, das von der Ruhlsdorfer Straße, der Prendener Straße und einer Buswendeschleife begrenzt wird, errichtet werden. Wegen der Lage wird der Standort von mehreren Stadtverordneten als ungeeignet angesehen. Für die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens sind jedoch baurechtliche Belange entscheidend. Ein ursprünglich von der Stadt favorisiertes Grundstück war von der Forst abgelehnt worden.

In der Einwohnerfragestunde wurden mehrere Einwände vorgebracht, so zu der Größe der Kita und zur Finanzierung. Die Sozialausschussvorsitzende Lena Bonsiepen informierte darüber, dass Kitas von freien Trägern für die Stadt keine Mehrkosten bedeuten. Die Kommune habe für jeden Kitaplatz den gleichen Betrag an Betriebskosten zu tragen. Würden Kinder aus anderen Gemeinden betreut, hätten diese Gemeinden die Kosten zu tragen.

Von den Waldkita-Initiatoren wurde darüber informiert, dass eine Vertreterin des Bildungsministeriums vor Ort gewesen sei. Dies trifft die Entscheidung über die Betriebsgenehmigung. Sie habe empfohlen, dass die Kita mit zehn und nicht mit 18 Kindern beginne. (fos)