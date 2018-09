Die Lieberoser Heide brennt noch immer

MOZ

Lieberose Der Brand auf der etwa 200 Hektar Waldfläche in der Lieberoser Heide bewegt sich weiterhin auf dem von einem 30 Meter breiten Waldbrandschutzstreifen eingegrenzten Gebiet. Die Löscharbeiten werden sich noch über Tage hinziehen. Das teilt der Landkreis Dahme-Spreewald am Mittwoch mit. Der Brand sei weiterhin unter Kontrolle, das Feuer sei eingedämmt, aber noch nicht gelöscht.

Noch immer werde von einem Hubschrauber der Bundeswehr aus der Luft gelöscht. Zwei Tanklöschfahrzeuge garantieren die Wasserbetankung am Boden. Der mobile Einsatzleitwagen sowie ein Kräfteaufgebot mit etwa 40 Feuerwehrleuten und Helfern sind derzeit vor Ort. Die Einsatzleitung liegt beim Amt Lieberose/Oberspreewald.

Am Dienstagnachmittag hatten sich Umweltminister Jörg Vogelsänger und Landrat Stephan Loge vor Ort selbst ein Bild von der Waldbrandlage in der Lieberoser Heide gemacht. Stephan Loge: „Es ist unglaublich, was die Einsatzkräfte hier seit über einer Woche leisten. Ich danke allen freiwilligen Kameradinnen und Kameraden, allen Helferinnen und Helfern, aber auch den hauptamtlich Verantwortlichen für die großartigen Leistungen bei der Bekämpfung des Großbrandes in der Lieberoser Heide. Danke auch an die Bundespolizei und Bundeswehr für die immer noch andauernde Unterstützung. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei den Familien und den Arbeitgebern unserer Einsatzkräfte bedanken. Sie halten den Helfern den Rücken frei und zeigen Verständnis für die Situation.“ Loge lobte die gut funktionierende und reibungslose kreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einsatzkräften. Er kündigte an, dass das Land und der Landkreis beabsichtigen, eine Dankeschönveranstaltung für alle am Einsatz Beteiligten durchzuführen.

Die Brandbekämpfung ist besonders schwierig, weil das Gebiet munitionsbelastet ist. In diesem Sommer haben bereits mehr als 700 Hektar Waldfläche in der Lieberoser Heide ge-brannt.