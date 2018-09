MOZ

Frankfurt (MOZ) „Der Fluch des Piratencamps“, ein 50minütiger Spielfilm über das Sommerferienlager der Frankfurter Kindervereinigung von Norbert Leitzke, wird am Sonntag um 14 Uhr im Großen Saal des Kleist Forums uraufgeführt.

Die Aufnahmen entstanden in diesem Jahr am Helenesee, in der Geschichte wird von der Bedeutung des Camps für die Teilnehmer erzählt. Der Eintritt ist frei.