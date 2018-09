Baustopp bis zum April 2019 aufgehoben

Hans Still

Klosterfelde Auf dem Windfeld Klosterfelde setzen Beauftragte der uckermärkischen Firma Enertrag nach monatelangem Baustopp ihre Arbeiten fort. Grund sei eine aktuelle Entscheidung des zuständigen Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg, demnach der Baustopp zeitweise aufgehoben wurde. „Dem Investor soll die Förderung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) ermöglicht werden. Das ist aus unserer Sicht der einzige Grund. Womöglich soll der Gefahr von Regressforderungen aus dem Weg gegangen werden“, reagierte am Dienstag die für Planungen in der Gemeinde Wandlitz zuständige Sachgebietsleiterin Katrin Bornkessel.

Wie sie sagte, habe der Investor nun das Recht, an den zwei begonnenen Anlagen die Aufbauarbeiten fortzusetzen. So steht derzeit ein halber Windkraftturm in der Landschaft, bei der zweiten Anlage kamen die Baufirmen gerade bis zum Fundament. Laut Bornkessel hätten die Firmen nur bis zum April 2019 Bauzeit bekommen. „Ich rechne damit, man wird alles daran setzen, die Anlagen schnell zum Laufen zu bekommen.“

Die Gemeinde Wandlitz hatte sich beim Bauantragsverfahren gegen den Bau der Anlagen ausgesprochen, um beispielsweise Schwarzstörche und Schreiadler zu schützen, die in der Nähe der Anlagen ihren Horst haben. Das Landesumweltamt ersetzte später das gemeindliche Einvernehmen. Dagegen zog die Gemeinde Wandlitz beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zu Felde.

Besondere Brisanz erlangt die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen der Gemeinde und dem Landesumweltamt Mitte August, als der Horst des Schreiadler quasi über Nacht verschwand, ohne das hinterher Reste des Horstes zu finden waren. Zudem entdeckten Naturschützer am Baum des Adlerhorstes Spuren von Steigeisen, sodass der Verdacht besteht, der Horst wurde absichtlich beseitigt, um den Windkraftgegnern ein wichtiges Argument zu nehmen. Der zuvor geheime Standort des Horstes musste im Gerichtsverfahren öffentlich gemacht werden. Bislang gibt es aber keine Hinweise auf die Täter.

Ob das Schreiadler-Paar, das im Sommer 2016 den Horst in einer dreistämmigen Erle bei Klosterfelde besetzte, mit der Beseitigung der Brutstätte ein für alle mal vertrieben wurde, gilt als unsicher. Schreiadler bleiben ihrem Revier lange treu.