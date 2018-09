Mehr öffentliche WCs in Eberswalde nötig

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Es ist offenbar eine Not mit der Notdurft in der Stadt. Margit Regulin aus Finowfurt beklagte jüngst jedenfalls gegenüber der MOZ, dass es zwischen dem Markt und dem Bahnhof keine einzige öffentliche Toilette gibt. Und dass, als sie an einem Samstag in Eberswalde unterwegs war, das WC auf dem Bahnhofsvorplatz auch noch geschlossen war. Als sie sich in der Woche drauf ans Rathaus wandte, fühlte sich zunächst keiner zuständig für diese Geschäftsfrage. Am Ende habe sie lediglich die Auskunft erhalten, das WC sei halt defekt. „Das kann doch nicht wahr sein. Wir wollen Touristen anlocken, und dann gibt es keine Toilette“, so die 66-Jährige. Das Problem betreffe ja nicht nur Senioren. Auch Familien, die mit Kindern auf Achse sind, wären auf der Suche. Ebenso wie vielleicht junge Mütter, die eine Wickelmöglichkeit bräuchten. Zu müssen, sei nun mal ein menschliches Bedürfnis. Ein Grundbedürfnis, wie Regulin findet.

Rathaus-Sprecherin Nancy Kersten kann sich dem nur anschließen. Das Thema sei präsent. Auch bei Bürgerversammlungen käme es regelmäßig zur Sprache. Die Stadt selbst halte in der Tat derzeit nur zwei öffentliche WC vor: im „Eisensäuerling“ auf dem Marktplatz sowie am Bahnhof. Bei letzterem sei kürzlich das Münzschloss aufgebrochen worden, erklärt Kersten. Die Reparatur sei sofort veranlasst worden, so dass es jetzt wieder zur Verfügung stehen sollte. Darüber hinaus gebe es im Brandenburgischen Viertel mit einem Bistrobesitzer einen Kooperationsvertrag zur öffentlichen Nutzung einer Toilette im „Heidewald“. Weitere, neue Toi-letten zu errichten bzw. aufzubauen, sei sehr teuer. Deshalb favorisiere die Stadt das Modell der „Netten Toilette“, also eben der Zusammenarbeit mit Geschäftsinhabern. Das Projekt sei im Wirtschaftsamt der Stadtverwaltung angesiedelt. Durch personelle Engpässe, so räumt Kersten ein, sei es dort in den Hintergrund getreten. Mit der Besetzung der Amtsleiterstelle, die Gespräche dazu laufen, werde man sich verstärkt um das drängende Problem kümmern.

In der Vorschlagsliste fürs Bürgerbudgets 2019 taucht die Sanitär-Frage gleich zwei Mal auf. Zum einen wird eine Toilette für den Park am Weidendamm gewünscht, zum anderen eine zweite Toilette für den Waldfriedhof. Letzteres hat die Verwaltung aus Kostengründen gestrichen. Im Fall des Parks, so ist auf der städtischen Webseite zu lesen, würde die Maximal-Förderung von 15 000 Euro für zwei mobile WC reichen. Und für eine Reinigung montags bis freitags.

Eine neue, vollautomatische Toilette kostet in der Anschaffung bzw. im Bau 130 000 Euro, ist der Homepage des alternativen Projektes „Nette Toilette“ (bezogen auf das Beispiel der Stadt Aalen) zu entnehmen. Hinzu kämen Kosten für die Reinigung und Wartung. Vandalismus könne den finanziellen Aufwand weiter in die Höhe treiben. Demgegenüber nehme sich die Einbindung von Gastronomen, an die die Kommune „lediglich“ einen jährlichen Zuschuss zahlt, bescheiden aus.