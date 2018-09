Kosten explodieren, Mitarbeiter überlastet

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Arbeitsüberlastungen von Mitarbeitern, Havarien und andere unvorhersehbare Ereignisse belasten den Stadthaushalt in diesem Jahr über Gebühr. Der Hauptausschuss hat deshalb jetzt 40 500 Euro bereit gestellt, damit die Stadtverwaltung Zehdenick bis Jahresende ihren Aufgaben nachgehen kann.

Allein 8 500 Euro musste die Stadtverwaltung dafür aufwenden, um mein externes Unternehmen damit zu beauftragen, die Arbeitsabläufe im Fachdienst Innere Verwaltung zu überprüfen. Anlass: Eine ständige zunehmende Aufgabenfülle führte in dieser Abteilung zu erhöhten Krankenständen und Überlastungsanzeigen von Mitarbeitern. „In diesem Zusammenhang war es notwendig, ein externes Unternehmen für eine Organisationsuntersuchung in dem betroffenen Fachdienst zu beauftragen. Ziel dieser Untersuchung ist es, die Arbeitsprozesse in den Sachbereichen auf Verbesserungsmöglichkeiten zu prüfen und Optimierungen vorzuschlagen, um so die Beschäftigten zu entlasten und die Krankenstände zu senken“, heißt es in der Begründung der Fachbereichsleiterin „Zentraler Service“, Verena Rönsch. Auch die neue Datenschutz-Grundverordnung bereitete den Mitarbeitern der Verwaltung offenbar Kopfschmerzen, weil die Anforderungen an die Umsetzung des Datenschutzes qualitativ stark gestiegen seien, was auch auf die Datenschutzbeauftragte zutreffe. Allein wurde die Verwaltung mit den zusätzlichen Aufgaben nicht mehr fertig und musste für die Beratung und Betreuung im Datenschutz eine externe Unterstützung in Anspruch genommen werden. Kosten: 9 500 Euro.

Ebenfalls ein externes Unternehmen musste für die Umstellung der Telefonanlage von Festnetz auf digitale Telefon-Technik via Internet in Anspruch genommen werden. Betroffen war aber nicht nur die Verwaltung selbst, sondern auch die Gemeindezentren der Ortsteile und die Stützpunkte der Feuerwehren. Um die neue Technik nutzen zu können, war der Kauf von neuer Soft- und Hardware erforderlich. Für diese speziellen Arbeiten musste ein externes Unternehmen beauftragt werden. Die Arbeiten haben Kosten in Höhe von 9 500 Euro verursacht.

Nicht vorhersehbar waren auch die Kosten für die Beseitigung einer Havarie am Zeit­erfasssungssystem. Wieder musste ein externer Dienstleister beauftragt werden, um neue Soft- und Hardware zu installieren. Durch die vier zusätzlichen Wartungstagen fielen Kosten in Höhe von 3 500 Euro an. Als wäre das nicht schon Unglück genug, fiel bei der Wartung der zentralen Kopiergeräte in der Verwaltung auf, dass Verbrauchsteile abgenutzt und dringend ausgetauscht werden mussten. „Ohne einen Austausch dieser Teile konnten die Geräte nicht weiter genutzt werden“, so Rönsch. Die Pflege der Hardware verursachte Kosten in Höhe von 3 000 Euro.

Nachschießen musste die Stadt auch für die Erarbeitung der neuen Homepage, weil die Freischaltung aufgrund von Verzögerungen erst in diesem Jahr erfolgen konnte. 4 000 Euro waren dafür in diesem Jahr fällig.

All diese Ausgaben sorgten dafür, dass das Budget bereits im August aufgebracht war und für die laufenden Ausgaben der Monate September bis Dezember kein Geld mehr vorhanden war. Um die Arbeitsunfähigkeit abzuwenden, war es notwendig, das Budget um 40 500 Euro aufzustocken. Die besorgte Nachfrage des CDU-Abgeordneten Andreas Sohny, ob die zusätzlichen Gelder jetzt auch tatsächlich bis Jahresende reichen werden, konnte Fachbereichsleiterin Verena Rönsch im Hauptausschusses mit einem klaren „Ja“ beantworten. So können bis zum Jahresende alle Rechnungen bezahlt werden. Dazu zählen unter anderem Post- und Fernmeldegebühren, Kosten für die Veröffentlichungen von Einladungen zu Sitzungen, Stellenausschreibungen, Ausgaben für das Amtsblatt, für Drucktoner, Büromaterial, Literatur und Aktenvernichtung und Kraftstoff, damit auch die Dienstfahrzeuge weiterhin durch die Mitarbeiter genutzt werden können.